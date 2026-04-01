Подросток поджег оборудование связи в Подмосковье по указанию неизвестных

Tекст: Денис Тельманов

О поджоге металлического шкафа с оборудованием сотовой связи на перегоне Красногорск – Опалиха на расстоянии 40 метров от железнодорожных путей сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО, передает РИА «Новости».

Транспортные полицейские обнаружили на месте происшествия обгоревшую обшивку ящика, поврежденные кабели и аккумуляторы, а также следы горюче-смазочных материалов.

Оперативники уголовного розыска ЛО МВД на станции Москва-Савеловская совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области установили и задержали предполагаемого поджигателя на станции Опалиха. Им оказался 15-летний подросток, проживающий в Подмосковье. Он был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции.

По данным МВД Медиа, юноша дал признательные показания. Следствие предварительно установило, что в мессенджере с ним связались неизвестные, которые представились сотрудниками силовых ведомств. Они сообщили, что его родители обвиняются в противоправных деяниях и, угрожая подростку, потребовали совершить поджог, чтобы якобы освободить родных от уголовной ответственности.

Несовершеннолетний купил растворитель, вечером пришел к месту и поджег технический шкаф, после чего скрылся. Собранные материалы по делу оперативники передали по подследственности для принятия процессуального решения, заключили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подмосковная полиция расследует действия пятнадцатилетнего подростка, который поджег две автозаправки в Истре по указанию неизвестных лиц.

В юго-западной части Москвы подросток совершил поджог банкомата из-за угроз мошенников с Украины, выдававших себя за представителей силовых органов.

Сотрудники полиции задержали подростка, устроившего поджог автозаправочной станции на улице Космонавта Волкова в столице.