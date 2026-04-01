МИД потребовал освободить задержанную во Франции Анну Новикову

Москва обращается к французским властям с требованием немедленно освободить россиянку Анну Новикову. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

Она отметила: «Мы обращаемся к французским властям с призывом немедленно освободить Анну Новикову. Мы настаиваем, что следует немедленно прекратить репрессии в отношении лиц, вся вина которых заключается в высказывании мнения, не совпадающего с официальной версией Парижа. Необходимо положить конец преследованию людей, которые рассказывают своими словами, как умеют, правду о том, что видят на Украине».

Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 ноября 2025 года французские спецслужбы задержали в Париже двух активистов ассоциации SOS Donbass, включая гражданку России, по подозрению в шпионаже в пользу России.

После этого сообщалось, что российская гражданка и вице-президент ассоциации SOS Donbass Новикова может быть осуждена французскими властями на 15 лет лишения свободы за «разведывательную деятельность».

Сама Анна Новикова, задержанная во Франции, заявила в письме, что ей не все обвинения понятны, кроме подозрений в шпионаже и порче памятника. Позже французские власти задержали мужа и подругу Анны Новиковой на фоне расследования против нее по подозрению в шпионаже.