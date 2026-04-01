Дробницкий оценил намерение США переосмыслить значение НАТО

Американист Дробницкий: Евроатлантисты не позволят США переосмыслить свою роль в НАТО

Tекст: Анастасия Куликова

«Разговоры о том, что Штатам не нужен Североатлантический альянс, что блок устарел и его надо реформировать вплоть до концепции «спящего НАТО» (организация включается только при необходимости, например, при нападении на одну из стран), ведутся с 2017 года, когда Дональд Трамп впервые возглавил Белый дом», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

Тогда, почти десять лет назад, эти заявления ввергли в шок европейских руководителей. «В медиа начался шум, что Трамп якобы «сливает» альянс Владимиру Путину», – добавил он. Нынешние заявления президента США, а также госсекретаря Марко Рубио, по его словам, носят скорее сиюминутный характер.

«Почему тема вновь стала актуальной? Европейцы ожидаемо сопротивляются нерациональному расходу техники и средств на операцию против Ирана. Они полагали, что все ресурсы будут потрачены на восточный фланг НАТО, а не в пользу Биньямина Нетаньяху», – пояснил политолог. Впрочем, по прогнозам Дробницкого, призывы пересмотреть участие Вашингтона в блоке не приведут к результату по ряду причин.

«Во-первых, есть закон 2024 года, согласно которому президент США не может приостановить, прекратить участие, денонсировать договор или выйти из альянса без одобрения Конгресса. Набрать необходимое число голосов законодателей, чтобы внести изменения, представляется невозможным», – уточнил эксперт.

«Во-вторых, евроатлантисты не позволят Трампу предпринимать шаги по выходу из НАТО или сокращению роли США в блоке. Централизованное командование, глобальная американская спутниковая аэроразведка, ядерный зонтик – все это никуда не денется», – полагает Дробницкий.

«Структуры НАТО будут получать в онлайн-режиме всю необходимую информацию. Разведывательную авиацию вдоль границ России тоже никто не уберет. Возможно, Штаты сократят базы – какому-нибудь маленькому немецкому городку сильно поплохеет, потому что американские солдаты перестанут ходить в местный бар», – рассуждает американист.

«Еще один вопрос – поставки для Украины. Пойдут ли США на то, чтобы сократить их еще больше или вовсе свести на нет? Я не уверен, что Трампу дадут это сделать», – отметил аналитик. Более того, когда конфликт на Ближнем Востоке дойдет до какой-то точки, евроатлантическое лобби начнет перетягивать остатки ресурсов США в свою пользу. «В этом смысле поздняя весна и лето будут очень опасным временем в Евразии», – заключил Дробницкий.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США необходимо переосмыслить значение Североатлантического альянса для своей страны. По его словам, этот вопрос может быть рассмотрен сразу после завершения войны в Иране, которая выходит на «финишную прямую».

«НАТО – это про то, что у нас есть войска в Европе, чтобы защищать Европу. Но когда нам нужна их помощь, мы не просим их наносить авиаудары; когда нам нужно, чтобы они позволили нам использовать их военные базы, их ответ – нет. Тогда зачем мы в НАТО? Этот вопрос нужно задать», – сказал он.

Госсекретарь добавил, что в конечном счете решение остается за Трампом. «Нам придется повторно рассмотреть вопрос, служит ли этот альянс, который некоторое время служил нашей стране хорошо, данной цели или превратился в улицу с односторонним движением, где Америка находится в положении защитника Европы», – отметил Рубио.

Американский лидер, в свою очередь, заявил, что всегда считал НАТО «бумажным тигром» и сейчас всерьез рассматривает возможность выхода из альянса. «НАТО никогда не оказывало на меня влияния. Я всегда знал, что они – бумажные тигры. И Путин, кстати, тоже это знает», – сказал он в интервью The Telegraph. Это, как отмечает издание, становится самым явным признаком того, что Белый дом больше не рассматривает Европу в качестве надежного партнера в области обороны.

Напомним, во вторник президент США резко критиковал Францию за закрытие ее воздушного пространства для транспортировки военных грузов в Израиль. Испанские и швейцарские власти ранее также запретили такие полеты. Кроме того, Польша заявила, что не собирается перебрасывать свои комплексы Patriot на Ближний Восток, подчеркнув приоритет собственной безопасности.

Британия ограничила доступ американских военных к чувствительным совещаниям и медлит с ответами на запросы о доступе к своим базам, в результате премьер-министр Кир Стармер подвергся критике со стороны главы Белого дома за незаинтересованность в конфликте с Ираном. Несмотря на то, что Германия по-прежнему позволяет США использовать свои базы, в Берлине опасаются возможных юридических последствий.