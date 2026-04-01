  В Дагестане свыше 4 тыс. человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
    Благополучие Турции зависит от хороших отношений с Россией
    Роскосмос назвал сроки сведения МКС с орбиты
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    На шахте в ЛНР после удара ВСУ заблокирован 41 горняк
    Иран обвинил США в ООН в подстрекательстве к терроризму
    Посол России в Лондоне допустил ассиметричные меры в Ла-Манше
    Куба получила энергию от турецкой плавучей станции
    Кредиты и займы россиян достигли 45 трлн рублей
    1 апреля 2026, 18:22 • Новости дня

    Дробницкий оценил намерение США переосмыслить значение НАТО

    Американист Дробницкий: Евроатлантисты не позволят США переосмыслить свою роль в НАТО

    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Призывы администрации Дональда Трампа переосмыслить участие в НАТО – сиюминутная эмоциональная реакция, вызванная тем, что европейцы ожидаемо стали сопротивляться нерациональному расходу матчасти и денежных средств в связи с операцией против Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. По его прогнозам, ожидать, что Вашингтон перейдет от слов к делу, едва ли стоит.

    «Разговоры о том, что Штатам не нужен Североатлантический альянс, что блок устарел и его надо реформировать вплоть до концепции «спящего НАТО» (организация включается только при необходимости, например, при нападении на одну из стран), ведутся с 2017 года, когда Дональд Трамп впервые возглавил Белый дом», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Тогда, почти десять лет назад, эти заявления ввергли в шок европейских руководителей. «В медиа начался шум, что Трамп якобы «сливает» альянс Владимиру Путину», – добавил он. Нынешние заявления президента США, а также госсекретаря Марко Рубио, по его словам, носят скорее сиюминутный характер.

    «Почему тема вновь стала актуальной? Европейцы ожидаемо сопротивляются нерациональному расходу техники и средств на операцию против Ирана. Они полагали, что все ресурсы будут потрачены на восточный фланг НАТО, а не в пользу Биньямина Нетаньяху», – пояснил политолог. Впрочем, по прогнозам Дробницкого, призывы пересмотреть участие Вашингтона в блоке не приведут к результату по ряду причин.

    «Во-первых, есть закон 2024 года, согласно которому президент США не может приостановить, прекратить участие, денонсировать договор или выйти из альянса без одобрения Конгресса. Набрать необходимое число голосов законодателей, чтобы внести изменения, представляется невозможным», – уточнил эксперт.

    «Во-вторых, евроатлантисты не позволят Трампу предпринимать шаги по выходу из НАТО или сокращению роли США в блоке. Централизованное командование, глобальная американская спутниковая аэроразведка, ядерный зонтик – все это никуда не денется», – полагает Дробницкий.

    «Структуры НАТО будут получать в онлайн-режиме всю необходимую информацию. Разведывательную авиацию вдоль границ России тоже никто не уберет. Возможно, Штаты сократят базы – какому-нибудь маленькому немецкому городку сильно поплохеет, потому что американские солдаты перестанут ходить в местный бар», – рассуждает американист.

    «Еще один вопрос – поставки для Украины. Пойдут ли США на то, чтобы сократить их еще больше или вовсе свести на нет? Я не уверен, что Трампу дадут это сделать», – отметил аналитик. Более того, когда конфликт на Ближнем Востоке дойдет до какой-то точки, евроатлантическое лобби начнет перетягивать остатки ресурсов США в свою пользу. «В этом смысле поздняя весна и лето будут очень опасным временем в Евразии», – заключил Дробницкий.

    Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США необходимо переосмыслить значение Североатлантического альянса для своей страны. По его словам, этот вопрос может быть рассмотрен сразу после завершения войны в Иране, которая выходит на «финишную прямую».

    «НАТО – это про то, что у нас есть войска в Европе, чтобы защищать Европу. Но когда нам нужна их помощь, мы не просим их наносить авиаудары; когда нам нужно, чтобы они позволили нам использовать их военные базы, их ответ – нет. Тогда зачем мы в НАТО? Этот вопрос нужно задать», – сказал он.

    Госсекретарь добавил, что в конечном счете решение остается за Трампом. «Нам придется повторно рассмотреть вопрос, служит ли этот альянс, который некоторое время служил нашей стране хорошо, данной цели или превратился в улицу с односторонним движением, где Америка находится в положении защитника Европы», – отметил Рубио.

    Американский лидер, в свою очередь, заявил, что всегда считал НАТО «бумажным тигром» и сейчас всерьез рассматривает возможность выхода из альянса. «НАТО никогда не оказывало на меня влияния. Я всегда знал, что они – бумажные тигры. И Путин, кстати, тоже это знает», – сказал он в интервью The Telegraph. Это, как отмечает издание, становится самым явным признаком того, что Белый дом больше не рассматривает Европу в качестве надежного партнера в области обороны.

    Напомним, во вторник президент США резко критиковал Францию за закрытие ее воздушного пространства для транспортировки военных грузов в Израиль. Испанские и швейцарские власти ранее также запретили такие полеты. Кроме того, Польша заявила, что не собирается перебрасывать свои комплексы Patriot на Ближний Восток, подчеркнув приоритет собственной безопасности.

    Британия ограничила доступ американских военных к чувствительным совещаниям и медлит с ответами на запросы о доступе к своим базам, в результате премьер-министр Кир Стармер подвергся критике со стороны главы Белого дома за незаинтересованность в конфликте с Ираном. Несмотря на то, что Германия по-прежнему позволяет США использовать свои базы, в Берлине опасаются возможных юридических последствий.

    Как пишет Politico, эксперты отмечают, что ключевая причина европейского сопротивления – отсутствие консультаций со стороны США перед началом военных действий и неясность американских целей в этом конфликте. Представитель минобороны одной из стран ЕС заявил: «Факт отсутствия полной ясности по целям США и минимальных консультаций с союзниками имеет значение», добавив, что страны Восточной Европы ориентированы прежде всего на собственную территориальную безопасность.

    5 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп, употребив нецензурные выражения, резко высказался о необходимости открытия Ормузского пролива.

    Дональд Трамп в жесткой и нецензурной форме обратился к иранским властям, требуя открыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети Truth Social он пригрозил Ирану серьезными последствиями, если пролив останется закрытым.

    «Откройте *** пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – ПРОСТО СМОТРИТЕ!» – написал Трамп. По его словам, во вторник в Иране якобы ожидаются одновременно «День электростанций» и «День мостов».

    Свое гневное обращение Трамп завершил фразой «Слава Аллаху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем. Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских».


    4 апреля 2026, 17:53 • Новости дня
    Трамп дал Ирану 48 часов для заключения сделки с США

    Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предупредил, что у Ирана есть только 48 часов для заключения сделки с Вашингтоном или открытия Ормузского пролива, иначе их ждет «ад».

    У Ирана осталось всего двое суток на заключение сделки с США или открытие Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал американский президент США на своей странице в социальной сети Тruth Social.

    «Время на исходе – 48 часов до того, как весь ад обрушится на них», – написал американский лидер. Он подчеркнул, что если Тегеран не пойдет на уступки в обозначенный срок, последствия будут крайне тяжелыми.

    Напомним, американский президент заявил, что военная операция в Иране на финальной стадии, а если с Тегераном не удастся договориться, то он «отправится прямиком в каменный век, где ему самое место».

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран получил через посредников предложения по урегулированию конфликта, однако они содержат «чрезмерно жесткие и нелогичные требования».

    Командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави в соцсетях заявил о голливудских иллюзиях, стоящих за угрозами США «отбросить Иран в каменный век».

    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    4 апреля 2026, 15:50 • Новости дня
    Глава МИД Польши Сикорский раскритиковал идею европейского «ядерного зонтика»
    @ Neil Milton/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский выразил сомнение в реализуемости создания европейского «ядерного зонтика» и подчеркнул ограниченность арсеналов Британии и Франции.

    Сикорский подверг сомнению эффективность инициативы по созданию европейского ядерного зонтика, передает ТАСС. В интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук он заявил: «Я со скептицизмом отношусь к разговорам об этом. Это не так, что чем больше об этом говоришь, то ты приближаешься к этому».

    Сикорский отметил, что запасы ядерного оружия у Британии и Франции невелики и не могут выполнять функцию, аналогичную американскому ресурсу сдерживания. Он подчеркнул, что роль США в обеспечении ядерной безопасности Европы остается ключевой, а НАТО изначально является «ядерным альянсом».

    В марте 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении обсудить с союзниками идею предоставления странам Европы защиты французскими силами ядерного сдерживания. Германия, Польша, Литва и Дания выразили готовность к диалогу по этому вопросу.

    Издание Financial Times писало, что союзники США в Европе изучают возможность создания собственного ядерного щита на фоне политики Вашингтона по налаживанию отношений с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда предлагал обратиться к Франции и США для включения страны в программу ядерного зонтика и размещения американского ядерного оружия. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по использованию французского ядерного арсенала для защиты стран Евросоюза. Глава польского МИД Радослав Сикорский ранее выступил против размещения ядерного оружия в Польше, напоминая о ее участии в Договоре о нераспространении.

    5 апреля 2026, 16:27 • Новости дня
    Трамп раскрыл подробности спасения второго пилота в Иране

    Трамп заявил о спасении второго пилота F-15E в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот самолета F-15E, сбитого ранее в Иране, находится в безопасности.

    Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране истребителя F-15E был спасен и сейчас находится в безопасности, передает РИА «Новости». По словам Трампа, операция по его спасению была одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.

    В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп заявил: «Дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших... членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности». Президент отметил, что американские военные в течение суток внимательно следили за местонахождением пилота.

    Трамп уточнил, что летчик получил ранения, однако с ним всё в порядке. По его словам, по его распоряжению на задание были отправлены десятки самолетов с самым современным вооружением.

    Президент также подчеркнул, что это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов удалось спасти по отдельности, причем оба находились глубоко на вражеской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении американского самолета, который занимался поиском второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E.

    Спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E. США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Поиски второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E продолжались, при эвакуации спасенного пилота один из членов экипажа вертолета получил ранение.

    4 апреля 2026, 01:22 • Новости дня
    Медведев не исключил признания Макроном правоты России из-за Трампа

    Медведев: Макрон после издевок Трампа принялся говорить умные вещи

    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон начал высказывать более взвешенные мнения о политике США после того, как подвергся критике со стороны американского лидера Дональда Трампа, возможно, в дальнейшем Макрон признает правоту России, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «После того как Трамп поиздевался над Макроном, тот так расстроился, что даже сказал умные вещи о том, что операция США в Иране – это бесполезная затея», – отметил Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он также добавил, что если Трамп продолжит критиковать Макрона, тот может даже признать правоту России в конфликте с киевским режимом и бесполезность санкций против Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты США и Франции устроили громкий скандал в НАТО. Подобные разногласия западные эксперты расценивают как глубочайший кризис НАТО.

    3 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Politico назвала пять сценариев разрушения НАТО Трампом
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высказывания Дональда Трампа о возможности выхода США из НАТО усилили опасения европейских союзников, особенно после его заявления о разочаровании в альянсе и угрозах покинуть организацию.

    Президент США усилил угрозы в адрес НАТО, выразив недовольство отказом союзников поддержать США в войне против Ирана, сообщает Politico.

    Он заявил, что «абсолютно» рассматривает возможность выхода из альянса, подчеркнув: «Я разочарован в них... если бы мне действительно понадобились они, их бы не было рядом».

    Politico выделяет пять сценариев, по которым США могли бы подорвать основы НАТО при втором президентском сроке Трампа.

    Первый сценарий – усиление антинатовской риторики. Постоянные сомнения президента США в надежности статьи 5 уронили бы доверие к коллективной обороне альянса. Как объяснила независимый эксперт по безопасности Герлинде Нихус, такие высказывания разрушают доверие и провоцируют противников, включая Россию и Китай, проверять прочность союза.

    Второй путь – роль «спойлера»: США могут тормозить работу альянса изнутри, блокируя согласование важных документов или отказываясь платить взносы в общий бюджет. Обсуждается и введение модели «pay-for-play», при которой страны, не выполнившие свои обязательства по расходам, могут лишиться права участвовать в совместных миссиях и обсуждении применения статьи 5.

    Третий вариант – частичный вывод американских войск из Европы. Сейчас там размещено до 85 тыс. военных США, однако по закону 2025 года численность не должна опускаться ниже 76 тысяч без одобрения Конгресса. Эксперты считают, что даже вывод девяти тысяч солдат не станет катастрофой для альянса, но станет серьезным ударом по его слаженности.

    Четвертый сценарий – «мягкий выход»: США могут отказаться от участия в четырехлетнем военном планировании НАТО или бойкотировать работу альянса, что фактически парализует принятие решений.

    Самый радикальный пятый путь – официальный выход из НАТО, который требует одобрения двух третей Сената и занимает год, однако президент США теоретически может попытаться выйти в одностороннем порядке, как это было с Договором по открытому небу.

    В заключение эксперты и дипломаты НАТО подчеркивают: даже обсуждение подобных шагов со стороны США уже ставит под удар всю систему коллективной безопасности, на которой держится альянс, а выход США из НАТО они считают крайне маловероятным, но опасным сценарием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в интервью Telegraph всерьез рассматривает выход страны из НАТО из-за отказа альянса участвовать в операции против Ирана.

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал обсуждение возможного выхода США из НАТО вредным для альянса и всех его членов.

    Ранее Дональд Трамп предупредил о плохих последствиях для будущего НАТО при отказе союзников помочь США с обеспечением безопасности в Ормузском проливе.

    4 апреля 2026, 12:49 • Новости дня
    Polymarket раскритиковали за тотализатор на судьбу пропавшего в Иране пилота F–15
    Polymarket раскритиковали за тотализатор на судьбу пропавшего в Иране пилота F–15
    @ DoD/Staff Sgt. Jeremy Smith, U.S. Air Force

    Онлайн-платформу прогнозов Polymarket обвинили в аморальности из–за ставок на судьбу пилота сбитого над Ираном истребителя F–15.

    Как пишет New York Post, конгрессмен-демократ Сет Молтон, ветеран морской пехоты, раскритиковал сервис после того, как тот начал прием ставок на дату, когда США объявят об обнаружении пропавшего в Иране американского летчика. Большинство участников (около 63%) ставили на то, что спасение произойдет в субботу в ходе поисково–спасательной операций. «Это омерзительно. Его положение неизвестно. Это может быть ваш сосед, друг или член семьи. А люди ставят деньги на то, спасут или нет», – возмутился Молтон в сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    На фоне резкой реакции политика Polymarket оперативно удалил страницу с тотализатором, признав ее недопустимой. «Мы немедленно закрыли это пари, так как оно не соответствует нашим стандартам добросовестности. Оно не должно было быть опубликовано, и мы расследуем, как оно прошло внутренние фильтры», – заявила компания в официальном сообщении. При этом на платформе по–прежнему доступны сотни других пари, связанных с войной с Ираном, включая прогнозы о возможном вводе сухопутных войск США и сроках объявления перемирия.

    Скандал разгорелся на фоне более широких претензий к Polymarket и другим площадкам прогнозов. Ранее демократы в Конгрессе уже упрекали сервис в том, что, по данным аналитиков, шесть подозрительных аккаунтов заработали около 1,2 млн долларов на ставках, связанных с ударами по Ирану, включая примерно 550 тыс. долл. прибыли на ставках на смерть аятоллы Али Хаменеи.

    Сенатор Крис Мерфи пообещал внести законопроект, который запретит ставки на действия правительства, военные операции и другие контролируемые события. «Это американская коммерческая аморальность на стероидах. Люди не должны болеть за чью-то смерть только потому, что сделали на нее ставку», – заявил он.

    Ранее онлайн-букмекер Polymarket закрыл прием ставок на вероятность ядерной войны.

    3 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал новый пик агрессии Северной Европы
    @ PA Images/Reuters Connect

    Tекст: Илья Абрамов

    Мартовский «Рейтинг недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД зафиксировал рекордный уровень враждебности со стороны стран Прибалтики и Финляндии. Их агрессивные действия позволили им впервые обогнать многократных лидеров – Францию и Германию. При этом наблюдаются и некоторые положительные тенденции: враждебность со стороны США продолжает снижаться.

    Согласно мартовскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран Северной Европы достиг рекордных значений.  Тенденция к росту агрессии со стороны государств Прибалтики и Скандинавии наметилась еще в феврале, однако к настоящему моменту она находится на пике.

    Первое место с результатом 90 очков из 100 заняла Латвия. Такой результат стал возможен благодаря методологическому нововведению проекта – спецбаллам, которые начисляются за чрезвычайно враждебные действия, не предусмотренные основной системой оценки. Прибалтийской республике были начислены дополнительные 20 баллов.

    Поводом для этого серия инцидентов с украинскими БПЛА, которые следовали в сторону России через территорию Латвии. Правительство страны официально заявило, что не предпринимало попыток сбить дроны, поскольку не видело в них угрозы. Схожим образом повели себя и государства, занявшие вторую позицию с результатом 85 очков: Литва, Эстония и Финляндия. Им также было начислено 20 спецбаллов.

    На третьей позиции расположились Германия и Франция (75 баллов). Оба государства продолжали передавать Украине вооружения, направлять средства на поддержку ВСУ и участвовать в учениях НАТО у российских границ. Примечательно, что Германия впервые за несколько месяцев опустилась в нижнюю часть первой тройки.

    Бельгия, набрав 70 очков, оказалась на четвёртой строке. Страна продемонстрировала один из самых высоких результатов по линии санкционно-экономического давления: в начале марта Брюссель захватил нефтяной танкер, который, по утверждению властей, принадлежит якобы «теневому флоту» России. Кроме того, Брюссель согласовал с Украиной совместное производство БПЛА.

    Замыкают пятрку Нидерланды и США (60 баллов). Первые направили ВСУ дополнительные бронетранспортры YPR-765, а также продолжают участвовать в совместной инициативе НАТО и США PURL по закупке американского вооружения для Киева. Вашингтон, в свою очередь, принял решение о продлении санкций против Москвы ещ на один год.

    Шестая позиция досталась сразу пяти государствам: Британии, Испании, Польше, Португалии и Румынии. Все они получили по 55 очков. Каждая из перечисленных стран в той или иной мере оказывала финансовую поддержку Украине. Следом, набрав 50 баллов, идут Италия, Канада и Швеция. Оттава и Стокгольм, в частности, приняли участие в учениях НАТО Cold Response.

    Восьмое место (45 очков) заняла Болгария. При этом София стала лидером по дипломатической враждебности. Как напоминает РБК, страна выдала США двух россиян, подозревающихся в обходе западных санкций, несмотря на возражения Москвы. На девятой строке с результатом 40 баллов оказались Австралия, Греция, Дания и Новая Зеландия.

    Все эти страны, за исключением Новой Зеландии, принимают активное участие в инициативе PURL. На последнем месте расположились сразу пять государств: Люксембург, Норвегия, Северная Македония, Хорватия и Чехия (35 очков). Таким образом, по сравнению с февралм разброс между первой и последней позицией в таблице увеличился на пять баллов.

    Наименьший показатель враждебности продемонстрировали шесть правительств: Андорра, Багамские Острова, Микронезия, Монако, Сан-Марино и Тайвань (5 очков). Таким образом, наибольший рост индекса показали государства, усилившие военную помощь Украине, – в первую очередь Латвия, Литва, Финляндия и Эстония.

    Помимо них в поддержке ВСУ также «отличились» Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия, Румыния и Франция. В плане санкционного давления наиболее агрессивно проявили себя Брюссель, Париж и Стокгольм.

    4 апреля 2026, 19:55 • Новости дня
    NYT: Плененный пилот F-15 может стать для Ирана рычагом давления на США

    Возможный захват одного из пилотов американского истребителя F-15, сбитого над территорией Ирана, может обернуться для Вашингтона новым крупным кризисом с заложниками и дать Тегерану дополнительный рычаг давления на США, считают американские СМИ.

    Как пишет The New York Times, поисковая операция в районе падения самолета продолжается второй день: одного члена экипажа уже эвакуировали, судьба второго по-прежнему неизвестна, и его одновременно пытаются обнаружить и американские, и иранские военные.

    NYT проводит прямую параллель с иранским кризисом с заложниками 1979–1981 годов, когда в захваченном посольстве США в Тегеране десятки американских дипломатов провели в неволе 444 дня, а попытка их силового освобождения завершилась провалом и стала одним из самых болезненных эпизодов новейшей истории Соединенных Штатов. Именно тогда, пишет газета, была заложена долговременная основа взаимной враждебности между Вашингтоном и Тегераном, которая сохраняется почти полвека.

    Издание напоминает, что нынешний президент США Дональд Трамп много лет резко критиковал действия Джимми Картера во время того кризиса, называя его политику «жалкой», но теперь рискует столкнуться с очень похожим испытанием уже лично. Опрошенный NYT эксперт по Ирану из Немецкого института международных отношений Хамидреза Азизи считает, что в случае захвата пилота у Тегерана есть два главных сценария: сохранить факт его удержания в тайне и попытаться добиться закрытой сделки с США или же публично продемонстрировать пленного, используя ситуацию для унижения Америки и демонстрации «победы» внутри страны. По мнению Азизи, второй, показательный, вариант сейчас выглядит более вероятным.

    В любом случае, подчеркивает NYT, даже если пропавшего военного удастся благополучно эвакуировать, инцидент с F-15 уже показал, насколько рискованны операции над территорией противника, который, несмотря на удары по его ПВО, все еще способен сбивать американские самолеты и превращать их экипажи в инструмент политического торга.

    Ранее в США онлайн-тотализатор Polymarket раскритиковали за ставки на судьбу пропавшего в Иране пилота F–15.

    3 апреля 2026, 10:42 • Новости дня
    Politico: У США заканчиваются стратегические цели для ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные признают, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились, пишут СМИ.

    Пентагон сталкивается с нехваткой стратегически важных целей для ударов по Ирану, пишет Politico.

    По данным двух действующих военных и бывшего чиновника администрации президента США Дональда Трампа, глава американского государства настаивает на продолжении бомбардировок еще до трех недель, несмотря на то что основные объекты уже поражены.

    Один из собеседников заявил, что удары могут наноситься по целям меньшей значимости, но это может привести к тому, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) «окончательно захватит рычаги власти и сочтет праведной вечную священную войну с США».

    По его словам, Трамп не может «просто уйти», поскольку в таком случае будет унижен, а продолжение войны грозит затяжным тупиком.

    Трамп в обращении к нации заявил, что военные силы Ирана, оборонная промышленность и политическое руководство «абсолютно уничтожены» месяцем ударов американской авиации. При этом он пообещал «бить их чрезвычайно сильно» еще две-три недели, но не уточнил, по каким ключевым целям собирается наносить удары.

    Бывший чиновник администрации отметил, что большинство оставшихся военных объектов невозможно поразить без наземного вторжения, а запасы иранских баллистических ракет, по его словам, спрятаны в укрепленных бункерах. Чиновники предупреждают, что в таких условиях удары дают все меньший эффект, в то время как Иран, контролируя Ормузский пролив, зарабатывает на росте мировых цен на энергоносители.

    Первый собеседник сравнил происходящее с израильской практикой периодических ударов по противникам на Ближнем Востоке, называемой «подстригать газон», и выразил опасение, что США могут годами наносить малоэффективные удары, оставляя Иран хозяином Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти.

    В администрации США рассчитывают, что Тегеран в итоге пойдет на более широкие уступки по ядерной программе и вопросам безопасности, однако второй военный задался вопросом, как затем заставить Иран выполнить такие договоренности.

    Трамп в соцсетях угрожал ударами по гражданской инфраструктуре Ирана, включая электростанции и объекты водоснабжения, если переговоры не ускорятся. Одновременно он подчеркивал, что американские удары не затрагивали иранские нефтяные объекты.

    США могут усилить атаки в районе острова Харк, главного нефтяного экспортного узла Ирана, не разрушая саму инфраструктуру, однако установление контроля над этим районом, как считают военные, потребует ввода наземных войск. Пентагон уже разместил на Ближнем Востоке десятки тысяч военнослужащих для возможной наземной операции, но Трамп не говорил о скором вторжении.

    Наземные силы могут понадобиться и для захвата островов в Ормузском проливе, важных для разблокировки судоходства, но такой шаг, по оценке чиновников, вызовет серьезное сопротивление в Конгрессе.

    Демократы уже после выступления Трампа заявили, что у администрации нет четких военных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в обращении к нации по поводу войны в Иране попытался оправдать продолжение конфликта на фоне роста цен на нефть и недовольства избирателей. Ранее Трамп продлил мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля, заявив о якобы успешных переговорах с Тегераном.

    4 апреля 2026, 08:24 • Новости дня
    «Уралвагонзавод» сообщил о новой модернизации боевой машины огнеметчиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Модернизированная боевая машина огнемётчиков (БМО-Т) может быть вооружена дистанционно управляемым боевым модулем вместо открытой пулемётной турели, сообщили в концерне «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех»).

    Модернизированная боевая машина огнемётчиков (БМО-Т) может получить дистанционно управляемый боевой модуль вместо стандартной открытой пулемётной турели, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в концерне «Уралвагонзавод», входящем в «Ростех». Новый боевой модуль оснащён телекамерами и тепловизором, а управление огнём осуществляется с помощью джойстика и монитора – экипажу не нужно покидать защищённое пространство.

    В концерне подчеркнули: «Спустя четверть века машина продолжает развиваться. В 2024 году завод-изготовитель запатентовал проект модернизации БМО-Т. Главное нововведение – отказ от открытой пулемётной турели в пользу дистанционно управляемого боевого модуля». Такая система обеспечивает высокую точность ведения огня за счет стабилизации вооружения в двух плоскостях.

    БМО-Т предназначена для транспортировки огнемётных подразделений и их вооружения в условиях боевого столкновения. Машина построена на базе шасси танка Т-72 и обеспечивает экипажу и десанту высокий уровень защиты благодаря бронестойкости и специальной динамической защите бортов. На борту могут находиться до семи человек – два члена экипажа и пять десантников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, радиозавод «Сигнал» доработал платформу для дистанционного управления танковым пулеметом Калашникова с учетом боевого опыта. Госкорпорация «Ростех» заявила о способности превращать танки, БМП и БТР в дистанционно управляемые боевые роботы. Пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» сообщила о планах оснастить перспективные танки новыми оптическими системами, радиолокационными станциями и запускаемыми с борта дронами.

    3 апреля 2026, 12:57 • Новости дня
    Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой

    Tекст: Вера Басилая

    Проект постановления предусматривает оснащение объектов Роскосмоса системами подавления сигналов и сетчатыми ограждениями для повышения антитеррористической защищенности.

    Роскосмос предложил включить в требования к антитеррористической защищенности своих объектов оснащение средствами подавления или преобразования электромагнитных излучений и сигналов дистанционного управления, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, документ предусматривает обязательное оборудование объектов пассивной защитой, такой как сетчатые ограждения, экраны, навесы и габионы.

    В госкорпорации объяснили, что проект уточняет способы предотвращения несанкционированного применения беспилотных воздушных, подводных и надводных судов, а также других беспилотных транспортных средств и автоматизированных комплексов.

    В Роскосмосе заявили: «Данный подход позволит обеспечить единообразие в вопросах защиты объектов от беспилотных воздушных судов не только с помощью активной, но и пассивной системы противодействия».

    Холдинг «Росэл» предупредил о росте атак беспилотников в ближайшие годы и развитии средств радиоэлектронной борьбы для защиты стратегических объектов.

    Депутаты Госдумы внесли в парламент проект о праве частных охранных предприятий использовать боевое оружие для защиты критически важных объектов от атак беспилотников.

    5 апреля 2026, 15:29 • Новости дня
    Московский военный округ направил на службу свыше 35 тыс. призывников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 35 тысяч призывников направит Московский военный округ в рамках весеннего периода отправки граждан для прохождения военной службы, сообщили в пресс-службе МВО.

    Свыше 35 тыс. призывников будет направлено Московским военным округом для прохождения военной службы в весенний призыв, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказали в пресс-службе округа, подчеркнув, что отправка граждан к местам службы пройдет с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

    Временно исполняющий обязанности начальника организационно-мобилизационного управления МВО полковник Игорь Головач уточнил: «Срок военной службы по призыву по-прежнему составит 12 месяцев». Все призывники будут направляться в пункты постоянной дислокации воинских частей и соединений на территории России, за исключением Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

    Стало известно, что наиболее талантливые выпускники вузов, годные к службе и имеющие профильное высшее образование, будут направлены в научные роты, а кандидаты в сборную России по олимпийским видам спорта – в спортивные роты. Молодые специалисты также отправятся работать в научно-производственные подразделения.

    Головач особо подчеркнул, что призывники не будут участвовать в задачах спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весенняя призывная кампания в России проводится в плановом порядке и не связана с проведением специальной военной операции. Президент Владимир Путин подписал указ о старте весенней призывной кампании с 1 апреля по 15 июля на призыв 160 тыс. человек. Москва в рамках осеннего призыва направит на военную службу свыше 9 тыс. новобранцев в части Центрального региона и Московского военного округа на срок 12 месяцев.

    6 апреля 2026, 00:40 • Новости дня
    В парламенте Ирана предупредили, что действия Трампа ведут США в «сущий ад»

    В Иране предупредили, что из-за действий США Ближний Восток «сгорит дотла»

    Tекст: Катерина Туманова

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он подталкивает Соединенные Штаты к «сущему аду» своими действиями и заявлениями.

    Галибаф ответил на возобновившиеся угрозы Трампа, связанные с крайним сроком, в течение которого Иран должен достичь соглашения с Вашингтоном и вновь открыть Ормузский пролив. Спикер иранского парламента предупредил, что регион может «сгореть дотла» из-за слов и действий американского президента.

    «Ваши безрассудные действия превращают Соединенные Штаты в сущий ад для каждой отдельной семьи, и весь наш регион будет гореть в огне, потому что вы настаиваете на выполнении приказов Нетаньяху», – цитирует CNN пост Галибафа в соцсети X.

    Он призвал Трампа не обольщаться, так как военными преступлениями США ничего не добьются, так как единственным реальным решением является уважение прав иранского народа и прекращение «этой опасной игры».

    Замечания Галибафа прозвучали после того, как Трамп повторил, что в понедельник Иран должен заключить сделку и открыть Ормузский пролив. В противном случае США подвергнут республику ударам по энергетической инфраструктуре.

    Если Иран не заключит сделку с США, заявил Трамп в интервью Fox News, США будут забирать иранскую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива. До этого он заявил, что дал Ирану 48 часов для заключения сделки с США. Иранские дипломаты в ООН обвинили США в «подстрекательстве к терроризму».

    6 апреля 2026, 00:10 • Новости дня
    Иранские дипломаты в ООН обвинили США в «подстрекательстве к терроризму»

    Постпредство Ирана при ООН обвинило США в «подстрекательстве к терроризму»

    Tекст: Катерина Туманова

    Угрозы американского лидера Дональда Трампа нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана – это подстрекательство к терроризму и доказательство намерения совершить военное преступление, заявили дипломаты постоянного представительства Исламской Республики при ООН.

    Иранские дипломаты напомнили, что президент США открыто угрожает уничтожить инфраструктуру, необходимую для выживания гражданского населения Ирана. Он заявил, что «во вторник будет День электростанций и мостов», намекая на готовность их разрушать, если не удастся заключить сделку с Тегераном.

    «Если бы у Организации Объединенных Наций была совесть, она не молчала бы перед лицом открытой и бесстыдной угрозы президента США, разжигающего войну и готового нанести удар по гражданской инфраструктуре. Трамп стремится втянуть регион в бесконечную войну. Это прямое и публичное подстрекательство к терроризму гражданских лиц и явное доказательство намерения совершить военное преступление», – сказано в сообщении постпредства Ирана в соцсети Х.

    Там отметили, что международное сообщество и все государства несут юридические обязательства по предотвращению таких «жестоких актов военных преступлений».

    «Они должны действовать сейчас. Завтра будет слишком поздно», – призвали дипломаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива. До этого он заявил, что дал Ирану 48 часов для заключения сделки с США.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что возобновить движение судов через Ормузский пролив с применением военной силы невозможно.


