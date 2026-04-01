Отец Илона Маска рассказал, как изменил взгляды сыновей на Россию

Tекст: Тимур Шайдуллин

Международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций Эррол Маск (отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска), встретился с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным и представителями делового сообщества, передает ТАСС.

В ходе встречи Маск отметил, что на Западе формируется искаженное восприятие России, многие люди дезинформированы о стране. «Людей вводят в заблуждение, их дезинформируют о России. И я сказал своим сыновьям: вам нужно немедленно поехать и получить этот опыт лично. И таким образом я изменил их мышление. Думаю, мы можем ожидать улучшений», – заявил Эррол Маск.

Кроме того, он выразил благодарность сыновьям за то, что они, по его мнению, могли повлиять на смягчение санкционного режима. Маск добавил: «Когда я услышал, что Трамп недавно ослабил санкции против России, я подумал, что каким-то образом я тоже к этому причастен. Я очень благодарен своим сыновьям за то, что они, должно быть, передают Трампу мои мысли».

Ранее Эррол Маск рассказал, что визит в Москву показал ему высокий уровень цивилизации в России. Кроме того, во время встречи с российскими предпринимателями Маск назвал человека умнее любых алгоритмов и выразил уверенность, что искусственный интеллект не лишит людей работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск рассматривает возможность основания в России Маск-института для исследований гравитации и межпланетных полетов, включая экспедицию на Марс.