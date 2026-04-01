Участник «Времени героев» назначен советником главы Минтруда

Участник «Времени героев» Мячин назначен советником главы Минтруда

Tекст: Валерия Городецкая

В июне 2025 года он вошел в число 85 участников второго потока программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления президентской академии совместно с платформой «Россия – страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Наставником Мячина стал глава Минтруда Антон Котяков.

Котяков подчеркнул, что работа в социальной сфере требует самоотдачи и умения работать с трудными проблемами, а участники программы «Время героев» обладают необходимыми качествами. Он отметил, что в ведении министерства находятся задачи по реабилитации, поддержке и трудоустройству ветеранов спецоперации на Украине, а назначение Мячина связано с необходимостью быстрой экспертной оценки и налаживания обратной связи с ветеранским сообществом.

«Для нас, участников программы «Время героев», главной задачей является служение народу России. Для меня большая честь присоединиться к команде Минтруда. Задача, которая была поставлена руководителем, накладывает большую ответственность: мониторинг обратной связи, выработка предложений по совершенствованию процедур, связанных с реабилитацией, трудоустройством и другими аспектами. Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие», – заявил Мячин.

Мячин родился в 1984 году в Мичуринске Тамбовской области, за боевые заслуги награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью Суворова.

Программа «Время героев» открыла новые карьерные возможности для более 80 ее участников, среди которых полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов и губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк.