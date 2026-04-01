Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к войне

Tекст: Елизавета Шишкова

Лукашенко заявил, что Белоруссия категорически против войны, но должна быть готова к ней, передает «Интерфакс».

Об этом он сообщил на совещании по итогам проверки армии, подчеркнув: «Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, и не только в этой, люди должны понимать: мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война».

Лукашенко также добавил, что армия предназначена для защиты страны в случае агрессии: если кто-то решит угрожать Белоруссии, вооруженные силы будут готовы ответить. По его словам, проводится комплексная проверка боеготовности, поскольку рядом с белорусскими границами сохраняются вызовы и угрозы.

Президент отметил, что задачи, поставленные перед армией, и их выполнение обусловлены серьезной геополитической ситуацией. Он добавил: «Я хочу, чтобы мои подчиненные были готовы воевать. И если мы будем готовы воевать, нас будут бояться, и сюда никто не полезет. Вот моя цель».

Лукашенко подчеркнул, что проверки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным боевым ситуациям, без скидок на погодные условия, время суток и другие факторы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусские военные начали внезапную проверку боеготовности войск, подчеркнув ее оборонительный характер.

Ранее в Белоруссии завершилась внеплановая проверка авиации и сил ПВО, а комплексы противодействия беспилотникам планируют испытать в ближайшее время.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину и НАТО не вмешиваться во внутренние дела республики, «чтобы не бахнул «Орешник».