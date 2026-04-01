Захарова назвала условие для сохранения аккредитации журналиста из Нидерландов

Захарова заявила, что Россия не будет лишать аккредитации голландского журналиста при условии, что власти Нидерландов создадут надлежащие условия для деятельности шеф-корреспондента РИА «Новости» в Гааге.

Она подчеркнула, что российская сторона готова пересмотреть свое решение, если правительство Нидерландов обеспечит равные условия для работы журналистов, передает РИА «Новости».

Власти Нидерландов ранее отказались продлить вид на жительство шеф-корреспонденту РИА «Новости». Миграционная служба страны объяснила это решение санкциями, несмотря на публичные заявления Евросоюза о фундаментальности свободы прессы. Решение нидерландских властей было оспорено в суде.

Захарова отметила, что российская сторона рассматривает возможность зеркальных мер в отношении корреспондента голландского СМИ, если ситуация не изменится.

Ранее власти России приняли решение прекратить аккредитацию и выдворить из страны корреспондента голландского СМИ в ответ на действия Гааги. Власти России объяснили, что этот шаг стал зеркальной мерой на недружественные решения Нидерландов.

В феврале 2025 года Захарова сообщила, что аккредитация корреспондента французской газеты Monde в России не была продлена в ответ на невыдачу Парижем визы журналисту «Комсомольской правды».