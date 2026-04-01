Christian Dior зарегистрировал товарные знаки в России

Dior получил в России два товарных знака для широкого ассортимента товаров

Tекст: Мария Иванова

Один из крупнейших мировых модных домов Christian Dior подал заявки на регистрацию двух товарных знаков в Роспатент. В качестве заявителя в документах значится компания «Кристиан Диор Кутюр», передает РИА «Новости».

Роспатент в апреле принял решение о регистрации этих обозначений. Под новыми товарными знаками с различными вариациями слова Dior компания получила право продавать на российском рынке очки, бижутерию, аксессуары, ювелирные и кожаные изделия, одежду и мебель.

Кроме того, регистрация распространяется на такую продукцию, как велосипеды и мотоциклы. При этом бутики бренда Dior в России прекратили работу в 2022 году и с тех пор остаются закрытыми.

Как писала газета ВЗГЛЯД, модный дом Christian Dior зарегистрировал в России два товарных знака Dioramour и J'Adior для продажи одежды, украшений и аксессуаров.

Французская компания Christian Dior ранее оформила в России товарный знак Lady Dior для изделий из кожи, одежды и услуг по организации мероприятий.

При этом французская компания Christian Dior лишилась в России товарного знака Dior Oxygen Activ после истечения срока его регистрации летом 2025 года.