  В Дагестане свыше 4 тыс. человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
    Благополучие Турции зависит от хороших отношений с Россией
    1 апреля 2026, 14:55 • Новости дня

    Эксперт Шувалов: Водоемы для купания в Москве прогреются ко второй половине июня

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ко второй половине июня водоемы в столице прогреются достаточно, чтобы открыть купальный сезон, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    Оптимальная температура для купания в столице установится в июне, ближе ко второй половине месяца, сказал Шувалов агентству «Москва».

    «Когда температура воды подмосковных водоемов достигает той градации, когда уже не страшно окунуться», – пояснил он.

    Специалист добавил, что сейчас температура воды еще слишком низкая. В последние пять дней в Москве средняя суточная температура только перешла порог плюс 10 градусов.

    Это означает, что температура воды тоже отнюдь не комфортная для купания, подвел итог синоптик.

    В прошлом году купальный сезон в столице открылся в начале июня, тогда температура воды в Московском регионе достигла плюс 18-20 градусов.

    3 апреля 2026, 15:39 • Новости дня
    ФСБ показала предназначавшуюся для теракта в Москве бомбу
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба безопасности России опубликовала видеозапись, на которой продемонстрирована бомба, предназначенная для организации теракта в Москве.

    Как сообщили в ведомстве, устройство было заложено в багажник электроскутера, припаркованного рядом с бизнес-центром, передает РИА «Новости». Масса взрывчатки составила полтора килограмма, а внешний вид был замаскирован под обычную зарядную станцию.

    По данным ФСБ, Служба безопасности Украины планировала убить высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов с помощью дистанционного подрыва. Подобная тактика, как отмечают в российской спецслужбе, была использована и при покушении на генерала Игоря Кириллова.

    На опубликованном видео показан электроскутер с заложенной бомбой, а также работа саперов, которые успешно обезвредили устройство. В завершении ролика продемонстрирована конструкция взрывного устройства.

    Напомним, ФСБ сорвала теракт СБУ против руководителя правоохранительных органов в Москве.

    В декабре ФСБ предотвратила взрыв автомобиля офицера Черноморского флота в Севастополе.

    До этого ФСБ ликвидировала в Крыму агента военной разведки Украины при попытке теракта против российского офицера.

    3 апреля 2026, 17:11 • Новости дня
    Главного архитектора Москвы Кузнецова освободили от должности
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сергей Кузнецов освобожден от должности главного архитектора Москвы, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра и правительства столицы.

    Документ также гласит о прекращении его полномочий как первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

    «Освободить Кузнецова Сергея Олеговича от замещаемой должности главного архитектора города Москвы, первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе, пункт 3 части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», – сказано в распоряжении мэра Москвы.

    Ранее главный архитектор Подмосковья предложила создать каталог региональных орнаментов.

    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    5 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    В Дагестане произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 30 домов подтоплены водой из локальных прорывов дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана, сообщили в оперативных службах.

    «В результате частичных прорывов на дамбе водохранилища произошло подтопление 28 жилых домов. Все население эвакуировано», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    При негативном развитии ситуации в зоне затопления могут оказаться четыре населенных пункта, где расположены более 3 тыс. домов, а общее число жителей превышает 20 тыс. человек.

    Позднее в пресс-службе МЧС России уточнили, что сотню жителей из подтопленных населенных пунктов удалось эвакуировать.

    «На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов и эвакуировано 100 человек. В мкр. Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц», – заявили в ведомстве.

    В регионе продолжается ухудшение погодных условий: новая волна ливневых дождей вызвала повторные подтопления домов, обесточивание электроподстанций и перебои с транспортным сообщением. Власти Дагестана в связи с этим ввели режим чрезвычайной ситуации в более чем десяти муниципалитетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстренные отключения света затронули 139 населенных пунктов Дагестана. около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за наводнения. В селе Кирки Дагестана после оползня нашли тело женщины, еще один мужчина получил травмы.


    5 апреля 2026, 04:05 • Новости дня
    Гидрометцентр объяснил выражение «погода ощущается»

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова объяснила, что означает показатель «Погода ощущается».

    Макарова сообщила, что в метеорологии существует понятие эффективной температуры. Этот показатель рассчитывается по формуле, в которую входят данные о температуре воздуха, уровне влажности и скорости ветра, передает ТАСС.

    «Влажность повышает температуру по ощущениям, то есть, если воздух влажный, нам кажется, что на самом деле теплее, чем показывают термометры. А ветер действует со знаком минус, то есть, если будет отмечаться сильный ветер, то нам будет казаться, что погода более прохладная, чем мы видим на термометрах», – сказала Макарова.

    По словам синоптика, если скорость ветра увеличивается на 1 м/с, температура по ощущениям становится ниже на градус. Так, при фактической температуре минус 5 и ветре 10 м/с по ощущениям температура будет минус 15.

    Макарова также подчеркнула, что влияние влажности на ощущаемую температуру уступает по силе воздействию ветра, однако сухой и влажный воздух воспринимаются человеком по-разному.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице на следующей неделе ожидаются перемены погоды с дождями, мокрым снегом и ночными заморозками, из-за чего на дорогах образуется гололедица.

    4 апреля 2026, 12:15 • Новости дня
    Мошенники в Москве выманили у подростка деньги и золото

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице злоумышленники, запугав семнадцатилетнего юношу, вынудили его передать курьеру крупную сумму и драгоценности после серии обманных звонков, передают СМИ.

    В Москве мошенники обманом заставили 17-летнего подростка передать им крупную сумму денег и золото, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру. Злоумышленники представились сотрудниками пункта выдачи заказов, сообщили о якобы поступившей посылке и выведали у юноши личные данные.

    После этого подростку поступило СМС о входе в его личный кабинет на «Госуслугах», а затем неизвестный по телефону рассказал о подозрительной активности, в том числе о выдаче доверенности и получении кредита. Преступники запугали подростка сообщением о его мнимой причастности к финансированию недружественной страны, уговорили выйти на видеоконференцию и провести осмотр квартиры.

    Когда юноша показал найденные дома деньги и сейф с золотом, мошенники потребовали передать ценности курьеру. После первого эпизода аферисты заставили подростка вновь провести «обыск» и аналогичным способом похитили еще 1,5 млн рублей. Общая сумма ущерба составила 3 млн рублей и ценные металлы.

    Прокуратура Москвы рекомендует родителям проводить разъяснительные беседы с подростками и объяснять, что о любых подозрительных звонках или просьбах, особенно связанных с финансами, следует сразу сообщать взрослым. В ведомстве подчеркнули, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не будут устраивать видеоконференции и требовать передачи ценностей курьерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне стали сталкиваться с мошенничеством при личных встречах, несмотря на усиление банковского контроля.

    Телефонные аферисты используют стационарные номера, чтобы выманивать персональные данные и коды доступа к порталу «Госуслуг».


    3 апреля 2026, 17:18 • Новости дня
    Синоптик сообщила о риске затопления земельных участков в пяти регионах России

    Tекст: Денис Тельманов

    В ряде областей Центрального федерального округа и в Алтайском крае ожидается выход из берегов девятнадцати рек, что приведет к подтоплению территорий. Об этом рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    Как передает РИА «Новости», с 3 по 6 апреля девятнадцать рек в Ярославской, Московской, Ивановской, Владимирской областях Центрального федерального округа и в Алтайском крае достигнут опасных отметок по уровню воды. В результате в зону подтопления попадут прибрежные территории, огороды, садовые участки и местные дороги.

    Ранее руководитель Росгидромета Игорь Шумаков отмечал, что в период половодья в 2026 году ожидается превышение нормы уровней воды не только в Центральном, но и в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весеннее половодье и летние ливни в 2026 году усиливают риски подтопления частных домов в разных регионах России.

    В Чечне сохраняется режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления 258 жилых домов и повреждения десятков объектов инфраструктуры после сильных дождей.

    В Махачкале и других районах Дагестана добровольцы ВСКС оказывают помощь пострадавшим от масштабного подтопления.

    5 апреля 2026, 14:11 • Новости дня
    Пожар в здании Московского высшего общевойскового командного училища потушен

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пожарные полностью ликвидировали возгорание, которое ранее возникло на кровле здания Московского высшего общевойскового командного училища на улице Головачева на юго-востоке столицы, сообщили в оперативных службах.

    В оперативных службах уточнили: «Пожар ликвидирован», передает ТАСС.

    Ранее в экстренных службах уточняли, что возгорание удалось локализовать, и работа по его тушению продолжалась еще некоторое время.

    Напомним, в воскресенье пожар охватил крышу Московского высшего общевойскового училища. Площадь пожара составила 300 кв. метров, инциденту присвоили повышенный ранг сложности. Из здания эвакуировали примерно 100 человек, пострадавших не отмечается.

    3 апреля 2026, 09:41 • Новости дня
    На МКАД частично перекрыли движение из-за аварии

    Tекст: Дарья Григоренко

    На внутренней стороне 46-го км МКАД в Москве произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, сообщили в столичном департаменте транспорта.

    Представители ведомства в Telegram-канале уточнили: «На внутренней стороне 46-го км МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются».

    Из-за аварии движение на данном участке трассы было частично перекрыто, что привело к серьезным затруднениям в движении. Власти рекомендуют автомобилистам выбирать альтернативные маршруты и заранее планировать путь, чтобы избежать пробок.

    Ранее на северо-западе МКАД произошла авария с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля, в результате которой медицинскую помощь потребовалось оказать восьми пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на внутренней стороне 101-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

    5 апреля 2026, 08:38 • Новости дня
    Москвичам пообещали прохладную погоду с осадками на следующей неделе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прохладная погода с небольшими осадками прогнозируется в Московском регионе на следующей неделе, максимальная температура составит плюс 14 градусов, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    Макарова рассказала, что прохладная погода с небольшими осадками ожидается в Москве на следующей неделе, сообщает ТАСС. По ее словам, максимальная температура в столичном регионе не превысит 14 градусов тепла.

    Макарова отметила: «В понедельник ночью преимущественно без осадков. Тенденция на понижение температурного фона сохранится, хотя в понедельник днем прогрев будет немного больше». В Москве ожидается температура ночью плюс 4 градуса, по области – от минус 1 до плюс 4, днем возможен небольшой дождь и температура в городе плюс 11-13, по области до плюс 14. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду.

    Во вторник и среду сохранится облачная погода с небольшими дождями ночью. Температура во вторник ночью составит от 0 до плюс 5 градусов, днем – плюс 8-13. В среду ночью температура понизится до минус 2 – плюс 3 градусов, днем – плюс 8-13, при этом ветер будет слабым. Ночью в отдельных районах возможно выпадение мокрого снега из-за отрицательных температур.

    В четверг и пятницу также прогнозируются небольшие осадки: ночью температура опустится до минус 3 – плюс 2, днем – плюс 5-10. На выходных, 11 и 12 апреля, ожидаются прояснения, местами возможны небольшие осадки, температурный фон существенно не изменится.

    Синоптик подчеркнула, что с учетом предстоящего похолодания температура в Московском регионе вернется к климатической норме для этого времени года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марина Макарова прогнозировала на последней неделе марта в московском регионе небольшие дожди и потепление до плюс 15 градусов. Синоптик Евгений Тишковец предупредил о смене антициклональной погоды в Москве на обложные дожди и возможный мокрый снег с похолоданием до +2...+5 градусов. Ранее Марина Макарова сообщала о ежедневных небольших снегопадах в столичном регионе с пятницы по понедельник с увеличением снежного покрова на два–четыре сантиметра.

    3 апреля 2026, 14:10 • Новости дня
    Анталья окрасилась в оранжево-красные оттенки из-за песчаной бури

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощная песчаная буря, принесенная ветрами из Северной Африки, окрасила небо над Антальей в необычные оранжево-красные тона, вызвав обеспокоенность у жителей.

    На турецкую провинцию Анталья обрушился сильный перенос пыли из Северной Африки, что привело к изменению цвета неба, сообщает местный портал Antalyahakkinda.

    «Сильный перенос пыли из Северной Африки накрыл регион и изменил цвет неба», – говорится в публикации.

    Плотные массы пыли и песка, поднятые в Ливии и соседних регионах, пересекли Средиземное море с южными ветрами и достигли юга Турции.

    Наиболее выраженный эффект наблюдался в Аланье и других районах Антальи, где небо приобрело необычный красно-оранжевый оттенок из-за изменения преломления солнечного света частицами пыли.

    Как поясняется в публикации, это сопровождалось ухудшением видимости и повышенной концентрацией пыли в воздухе, что вызвало обеспокоенность у местных жителей и туристов.

    Эксперты отмечают, что подобные явления связаны с переносом так называемой «сахарской пыли» – мелких частиц, способных преодолевать тысячи километров и менять цвет атмосферы, а также влиять на качество воздуха и погодные условия.

    На днях подобное облако пыли накрыло греческий остров Крит, где небо стало ярко-красным, а аэропорт был вынужден ограничить работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, песчаная буря накрыла китайскую провинцию Ганьсу и город Цзюцюань.

    Необычный дождь с песком прошел ночью на территории Крыма, куда пыль был принесен южным циклоном из Северной Африки.

    3 апреля 2026, 09:30 • Новости дня
    Искусственный интеллект ускорил ответы горячих линий Москвы на 40%

    Tекст: Дарья Григоренко

    На городских горячих линиях Москвы внедрение больших языковых моделей позволило ускорить обработку обращений горожан на 30–40%, сообщает Департамент информационных технологий Москвы.

    Теперь большинство вопросов решается с первого звонка, а средняя продолжительность диалога составляет от полутора до 3,5 минут, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

    В последние два года технология искусственного интеллекта на базе отечественных LLM используется не только в технической поддержке портала поставщиков, но и в единой справочной службе Правительства Москвы, на линии мировых судей и в едином диспетчерском центре. Раньше голосовой помощник просто зачитывал большие статьи, теперь же он ведёт живой диалог, понимает интонации, ориентируется в контексте и находит необходимую информацию за три секунды.

    Руководитель контакт-центра Андрей Савицкий отметил: «Благодаря внедрению LLM жители все чаще решают свои вопросы с первого звонка, а среднее время диалога составляет не три – пять минут, как с оператором, а всего 1,5–3,5 минуты. Если ситуация требует участия специалиста, искусственный интеллект передает ему разговор с полным контекстом». По его словам, уровень удовлетворенности сервисом за четыре месяца вырос с 4,3 до 4,5 балла из пяти.

    Усовершенствованный голосовой помощник способен отвечать на вопросы по разным темам – от получения загранпаспорта до поиска ближайшего центра «Мои документы». Искусственный интеллект анализирует и отвечает на несколько вопросов подряд, что позволило сократить долю повторных обращений на 13%.

    Чтобы избежать ошибок, помощник использует только проверенную базу знаний из более чем 600 тематик, не обращаясь к интернету. Также разработчики внедрили словарь из 1500 терминов для правильного произношения и понимания разговорной лексики. Ежемесячно контакт-центр отвечает на пять млн обращений, а голосовой помощник работает с 2014 года. В 2023 году москвичи звонили на горячие линии почти 47 млн раз.

    Москва активно внедряет ИИ в разные сферы, реализуя свыше 120 профильных проектов. Поддержка искусственного интеллекта соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», отмечают власти столицы.

    5 апреля 2026, 22:07 • Новости дня
    Футболисты «Спартака» обыграли «Локомотив» в московском дерби

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский «Спартак» на своем поле оказался сильнее столичного «Локомотива» и одержал победу со счетом 2:1 благодаря голам Барко и Солари.

    Встреча прошла на поле «Спартака» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу хозяев, передает РИА «Новости».

    В составе «Спартака» отличились Эсекьель Барко, реализовавший пенальти на 66-й минуте игры, и Пабло Солари, забивший победный гол на 83-й минуте.

    У гостей гол престижа после подачи с углового на 23-й минуте забил Сесар Монтес. Голевую передачу на него оформил Алексей Батраков. На 72-й минуте защитник «Локомотива» Евгений Морозов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

    В первом круге «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» со счетом 4:2. В нынешнем сезоне Батраков отметился 12 голами и девятью результативными передачами, став лучшим бомбардиром и ассистентом команды.

    После матча команда Хуана Карлоса Карседо занимает шестое место в турнирной таблице с 41 очком, а «Локомотив» идет третьим с 44 баллами.

    В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Локомотив» примет махачкалинское «Динамо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футболисты московского ЦСКА со счетом 2:1 обыграли тольяттинский «Акрон» в матче 23-го тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ) в Самаре. «Зенит» обыграл «Крылья Советов» и возглавил таблицу РПЛ.

    Определились все 48 команд, которые примут участие в чемпионате мира по футболу с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

    6 апреля 2026, 00:53 • Новости дня
    Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололеда

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы на дорогах в ночные и утренние часы, режим продлится до четверга, сообщили в Гидрометцентре России.

    Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 09.00 по московскому времени в воскресенье, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    «В период до 09.00 мск в Москве действует желтый уровень, он связан с гололедицей, которая ожидается на отдельных участках дорог в ночные и утренние часы», – сообщил представитель ведомства.

    На территории Московской области желтый уровень сохранится до 18:00 четверга, 9 апреля.

    Собеседник агентства напомнил, что желтый уровень считается средним по шкале опасности и обозначает потенциально опасные погодные условия. В этот период автомобилистам рекомендуется проявлять особую осторожность на дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичам пообещали прохладную погоду с осадками на следующей неделе. Синоптик Тишковец спрогнозировал снег с дождем в Москве на следующей неделе. Гидрометцентр спрогнозировал аномально высокие температуры в России летом.

    6 апреля 2026, 08:56 • Новости дня
    Отнявший телефон у москвича мужчина получил ножом в живот

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На юге Москвы в подуличном переходе «Орехово» один житель столицы отобрал у другого телефон, в ответ тот ударил его ножом в живот, сообщили в ГУ МВД по городу.

    В субботу в переходе поссорились двое москвичей, один мужчина отобрал у второго мобильный телефон, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В ответ на это владелец телефона применил нож и ударил обидчика в живот. При этом он также пострадал – получил порез щеки.

    Пострадавшего с проникающим ранением живота доставили в больницу, медики оценили вред его здоровью как тяжкий.

    Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и в течение суток задержали обоих участников потасовки – жителей Москвы в возрасте 45 и 59 лет.

    Возбуждены уголовные дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и по статье о грабеже.

    Ранее в Москве задержали мужчину за нападение на женщину на станции метро «Китай-город». На станции «ЦСКА» Московского метрополитена ночью задержали 39-летнего мужчину за нападение с ножом на охранника.

    6 апреля 2026, 06:08 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачный и дождливый понедельник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Облачная погода, небольшие и местами умеренные дожди, а также потепление до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в понедельник, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России. Прогнозируется, что днем температура воздуха в столице составит от плюс 9 до плюс 11 градусов, а ночью на вторник может опуститься до плюс 3 градусов.

    Синоптики отмечают, что ветер будет юго-западного направления, его скорость достигнет 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне около 739 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье в понедельник ожидается от плюс 7 до плюс 12 градусов, а ночью температура также может опуститься до плюс 3 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик рассказал о потеплении в Москве 6 апреля до +11...+14 градусов с последующими дождями.

    Ранее москвичам обещали в один из мартовских понедельников малую облачность без осадков и до плюс 13 градусов тепла.

    Прошлой весной синоптики прогнозировали в столице в понедельник облачную погоду с кратковременными дождями и дневным потеплением до 16 градусов.

