Эксперт Шувалов: Водоемы для купания в Москве прогреются ко второй половине июня

Tекст: Алексей Дегтярёв

Оптимальная температура для купания в столице установится в июне, ближе ко второй половине месяца, сказал Шувалов агентству «Москва».

«Когда температура воды подмосковных водоемов достигает той градации, когда уже не страшно окунуться», – пояснил он.

Специалист добавил, что сейчас температура воды еще слишком низкая. В последние пять дней в Москве средняя суточная температура только перешла порог плюс 10 градусов.

Это означает, что температура воды тоже отнюдь не комфортная для купания, подвел итог синоптик.

В прошлом году купальный сезон в столице открылся в начале июня, тогда температура воды в Московском регионе достигла плюс 18-20 градусов.