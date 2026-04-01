Эрдоган обвинил Израиль в разжигании кризиса вокруг Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эрдоган заявил, что израильское правительство несет основную ответственность за незаконную войну, приведшую к кризису вокруг Ирана, передает ТАСС.

Выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, он подчеркнул, что эта война ввергла регион в огонь и увеличила экономическую нагрузку на все человечество.

В своей речи Эрдоган отметил: «Правительство Израиля несет основную ответственность за эту незаконную войну, которая ввергла наш регион в огонь и возложила экономическое бремя на плечи всего человечества». По его словам, каждой каплей крови, пролитой в этом конфликте, продлевается политическая жизнь премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Турецкий лидер также подчеркнул, что Анкара выступает за мирное урегулирование кризиса и приложит все усилия для установления мира в регионе. Он добавил, что Турция намерена избегать втягивания в региональный конфликт и будет делать все необходимое для поддержания стабильности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, выступая в Стамбуле, Тайип Эрдоган осудил удары США, Израиля и Ирана и заявил об отсутствии угроз безопасности границ Турции.

Президент Турции назвал атаки Израиля на сектор Газа, Ливан, Йемен, Сирию и Иран бандитизмом и заявил о роли Израиля как крупнейшего противника мира в регионе.

Глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун обвинил Израиль в разжигании конфликта на Ближнем Востоке и предупредил об угрозе его политики для мира во всем мире.