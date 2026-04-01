Россия выдворила журналиста Нидерландов после решения Гааги

Россия выдворила корреспондента голландского СМИ после решения Нидерландов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия прекращает аккредитацию и пребывание на своей территории журналиста одного из голландских СМИ в ответ на аналогичные меры со стороны Нидерландов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это вынужденный шаг из-за продолжающейся дискриминации российских журналистов, пишет РИА «Новости».

Захарова подчеркнула: «Так как практика притеснений, дискриминации в отношении российских журналистов с нидерландской стороны не прекратилась, вопреки советам их собственных дипломатов в Москве, мы это оставить так не можем. Поэтому в ответ на действия голландских властей вынуждены принять решение о прекращении действия аккредитации и пребывания в России корреспондента одного из голландских СМИ». Она также отметила, что российская сторона долгое время поддерживала контакты с дипломатами Нидерландов, искала варианты разрешения ситуации и предупреждала о возможности зеркальных мер.

По словам Захаровой, посольство Нидерландов в Москве осознавало негативные последствия политики своего правительства и пыталось не доводить ситуацию до крайности, но успеха не добилось.

Ранее власти Нидерландов отказались продлить вид на жительство шеф-корреспонденту РИА «Новости» в Гааге, ссылаясь на санкции. Несмотря на публичные заявления Евросоюза о свободе прессы, решение было принято, и сейчас оно оспаривается в суде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Латвии также закрыло русскоязычное «Латвийское радио – 4», где работали несколько граждан России.

До этого Международный олимпийский комитет отказал в аккредитации журналистам РИА «Новости» на зимнюю Олимпиаду в Италии 2026 года. Между тем Ассоциация журналистов БРИКС обратилась в ЮНЕСКО с просьбой защитить российских военкоров в зоне спецоперации на Украине.