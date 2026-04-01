Фетисов предложил вернуть продажу пива на стадионах

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Фетисова, он не понимает аргументов Министерства здравоохранения, запрещающего продавать пиво на стадионах, когда в театрах это разрешено. Фетисов отметил: «Я считаю, что мы цивилизованная нация, отличаемся культурой боления. Не знаю, какие аргументы у Минздрава, когда на стадионах нельзя, а в театрах можно», передает РИА «Новости».

Политик напомнил, что в советское время на стадионах продавалось не только пиво, и никакого негатива он не наблюдал. Он считает, что пиво не помешает проведению соревнований, и общение болельщиков на трибунах всегда было дружелюбным.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов высказался в поддержку инициативы вновь разрешить продажу пива на спортивных объектах и отметил положительный опыт проведения ЧМ по футболу.

В ноябре Фетисов поддержал идею возвращения пива на спортивные арены, подчеркнув важность этой традиции для болельщиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме заявили о возможности возвращения продажи пива на стадионы. В Минфине подтвердили поддержку этой инициативы.

Министр спорта также поддержал возвращение пива на спортивные объекты.