Бывший директор China Datang получил смертный приговор за взятки

Бывший директор China Datang Коу Вей получил смертный приговор за взятки в Китае

Tекст: Денис Тельманов

Народный суд средней ступени округа Хинган в автономном районе Внутренняя Монголия признал бывшего гендиректора China Datang Коу Вэя виновным в взяточничестве, растратах и злоупотреблении служебными полномочиями, передает РИА «Новости».

Суд приговорил его к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года, пожизненному лишению политических прав и полной конфискации имущества.

Согласно материалам дела, Коу Вэй с 1996 по 2024 год, занимая руководящие должности в различных государственных ведомствах и энергетических компаниях, систематически использовал свое положение для получения незаконных доходов.

Он оказывал помощь организациям и частным лицам при заключении контрактов и продвижении по службе.

В ходе судебного заседания Коу Вэй признал свою вину и выразил раскаяние.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава крупной энергетической компании в Китае Чжэн Цзяньхуа получил смертный приговор с двухлетней отсрочкой за хищение и взяточничество на сумму более 156 млн юаней.

Народный суд города Вэньчжоу привел в исполнение смертный приговор 11 преступникам, виновным в организации убийств и мошенничестве на границе с Мьянмой.

Власти КНР привели в исполнение смертный приговор четырем преступникам, занимавшимся продажей наркотиков и похищением людей.