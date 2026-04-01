Хинштейн назвал хищения на фортификациях Курской области позором

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, директор ООО «Торговый дом Курск» Денис Федоров, а также руководители ООО «Энергосистемы» Максим Воронин и Владимир Коноплев были приговорены к реальным срокам лишения свободы за хищение более 141,7 млн рублей.

В своем канале в Max губернатор назвал произошедшее «позорной историей беспрецедентного воровства» и заявил, что строительство стало масштабным коррупционным «бизнес-проектом».

Хинштейн подчеркнул, что Федоров ранее работал вместе с экс-главой Корпорации развития Курской области Владимиром Лукиным в Иваново, где занимал пост руководителя фонда капремонта. После переезда Лукина в Курск по приглашению регионального руководства, Федоров последовал за ним и учредил коммерческие фирмы, быстро ставшие субподрядчиками КРКО по оборонным объектам. «Буквально через неделю после учреждения «Торгового дома Курск» туда начали переводиться сотни миллионов бюджетных рублей», – отметил губернатор.

По словам Хинштейна, подконтрольные Федорову компании активно участвовали в распределении госконтрактов, завышая стоимость подрядных договоров. Губернатор подчеркнул, что суть схемы изначально заключалась в хищении средств, а не в обеспечении безопасности жителей региона. Он добавил, что осужденным также запрещено занимать должности, связанные с госзакупками и управлением госконтрактами.

Хинштейн отметил, что этот приговор – не первый в истории расследования коррупции при строительстве фортификаций в регионе, и расследование продолжается. По его словам, клубок преступных связей еще распутывается.

В феврале суд вынес приговор руководству «Корпорации развития Курской области» за хищения денег на фортификационные сооружения.

В ноябре Ленинский районный суд Курска вынес приговор главе строительной фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому по делу о строительстве фортификаций.