Назван годовой доход Зеленского от сдачи недвижимости

Доход Зеленского от сдачи недвижимости за год превысил 174 тыс. долларов

Tекст: Денис Тельманов

Чистая стоимость активов Владимира Зеленского в 2025 году существенно выросла, сообщает aif.ru. В публикации отмечается, что доход главы киевского режима от сдачи недвижимости в аренду физическим лицам увеличился почти на 80%, с 2,9 млн гривен (66,16 тыс. долларов) до 5,2 млн гривен (118,63 тыс. долларов). Учитывая аренду для юридических лиц, совокупный доход достиг 7,65 млн гривен (174,52 тыс. долларов).

Также семья Зеленского также увеличила остатки на банковских счетах, в том числе открыла новый крупный счет в швейцарском банке Union Bancaire Privee с остатком 342 631 евро. Остатки в национальной валюте также выросли, а сумма наличных средств осталась внушительной – 595 тыс. долларов.

По данным aif.ru, в декларации за 2025 год отсутствует пакет акций кипрской компании Aldronate Limited, который был указан в отчете за 2024 год. Вместе с тем впервые появился раздел о финансовых обязательствах: в 2017 году Зеленский выдал ссуду компании Film Heritage Inc. на сумму, превышающую 1,77 млн фунтов стерлингов.

В декларации также указано, что Зеленский является владельцем автомобилей Land Rover Range Rover 2016 года выпуска и Mercedes-Benz S 500 4 MATIC 2014 года.

