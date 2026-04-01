Суд оставил приговор в силе помогавшей ВСУ экс-волонтерке Россинской

Tекст: Алексей Дегтярев

Гражданка 1995 года рождения признана виновной в государственной измене, содействии террористической деятельности и публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В силе остался приговор о 22 годах лишения свободы в колонии общего режима, вынесенный в июне 2025 года.

Россинская организовала канал сбора денежных средств для украинских террористических организаций, она вела публичную деятельность против безопасности государства. На опубликованных спецслужбой кадрах показана ее переписка с украинской стороной. На вопрос собеседника о планах она ответила: «Конечный пункт – Украина».

Волонтера задержали в феврале 2024 года по решению Свердловского суда Белгорода по делу о сборе пожертвований для ВСУ. Сама Россинская утверждала, что оказывала помощь только военнослужащим ВС России и мирным жителям, из-за чего, по ее словам, оказалась в базе украинского сайта «Миротворец».

Она работала в некоммерческой организации, заявлявшей о поддержке пострадавших при вооруженных конфликтах, эвакуации людей и животных из опасных зон и организации поиска пропавших.

В сентябре 2024 года Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.

Напомним, Россинскую приговорили к 22 годам лишения свободы за госизмену и содействие террористической деятельности.