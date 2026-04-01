Глава Ryanair предупредил о дефиците авиатоплива в Европе

Глава Ryanair О'Лири предупредил о дефиците авиатоплива в Европе в мае

Tекст: Дмитрий Зубарев

О'Лири заявил, что Европа уже в мае может столкнуться с нехваткой авиатоплива из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

Он отметил: «Мы не ожидаем никаких сбоев до начала мая, но если война продолжится, мы рискуем столкнуться с перебоями в поставках в Европу в мае и июне».

О'Лири рассказал, что Ryanair застраховала 80% поставок топлива от колебаний цен, однако оставшиеся 20% компания уже вынуждена закупать по цене 150 долларов за баррель, что вдвое дороже обычной стоимости. Несмотря на риски, Ryanair не планирует отменять рейсы.

По его оценкам, вероятность перебоев в поставках составляет от 10% до 25%. О'Лири полагает, что если конфликт завершится до апреля и Ормузский пролив вновь откроется, существенных угроз для поставок не возникнет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, международные авиакомпании и крупные аэропорты готовятся к возможному дефициту авиационного топлива из-за перебоев с поставками нефти на фоне войны в Иране.

Американская авиакомпания United Airlines временно уменьшила число запланированных рейсов из-за резкого удорожания авиатоплива после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Европейские авиаперевозчики заявили о возможном росте цен на билеты при сохранении высоких цен на топливо, связанных с конфликтом в Иране.