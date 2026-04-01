Hyundai HD решила зарегистрировать товарный знак в России

Hyundai HD подала заявку в Роспатент на товарный знак электроники

Tекст: Мария Иванова

Hyundai HD направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака для реализации электронной техники на российском рынке. Заявка была подана 27 марта, в качестве заявителя указана компания «ЭйчДи ХЁНДЭ Ко., ЛТД», передает РИА «Новости».

Если регистрация пройдет успешно, компания получит право производить и продавать в России телевизоры, мобильные телефоны, видеомагнитофоны, аудиоколонки и другие электронные устройства под брендом «Хендэ».

Hyundai HD выделилась в самостоятельный холдинг из группы Hyundai и сегодня входит в число крупнейших промышленных концернов мира. Компания работает в сферах судостроения, робототехники и энергетики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в России 36 товарных знаков за период с ноября по декабрь 2025 года. В ноябре 2025 года Hyundai зарегистрировала в России десять новых товарных знаков, включая Solati, Atos и Porter. Ранее, в мае 2025 года, автоконцерн Hyundai оформил для автомобилей и комплектующих в Роспатенте три новых товарных знака.