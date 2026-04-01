Грузовик провалился под лед в Амурской области, пропали три человека

Инцидент произошел 1 апреля в заливе Брянта при движении транспорта из поселка Берегового в сторону поселка Хвойного, указали в ведомстве, передает ТАСС.
По предварительным данным, в машине находились три человека, их местонахождение устанавливается. Следом на том же месте провалился погрузчик.
«Водитель транспортного средства успел эвакуироваться из кабины», – добавили в МЧС.
По данным ведомства, водитель грузовика нарушил правила безопасности, которые запрещают выезд на лед.
Ведутся поиски пропавших. В областном главке МЧС отметили, что на реках разрушается лед, на его поверхности появляется вода.
В апреле прошлого года в Амурской области автомобиль «КамАЗ» провалился под лед Зейского водохранилища, а водитель успел выпрыгнуть из кабины. В декабре 2025 года на реке Лена в Якутии автомобиль с пассажирами провалился под лед, что привело к гибели ребенка и пожилого мужчины.