Лукашенко рассказал о выводах из «целовашек» с американцами

Tекст: Валерия Городецкая

«Опыт моей жизни и работы, в том числе службы в армии, помогает мне сделать соответствующие выводы из улыбок, обнимашек, целовашек и прочее с американцами», – сказал он, передает БелТА.

Лукашенко отметил, что уровень задач и темп их выполнения во многом определяются сложной геополитической обстановкой и нарастающими угрозами у границ Белоруссии. Он подчеркнул, что угрозы касаются не только страны, но и всего региона.

Глава государства добавил, что лично знаком со многими мировыми лидерами и поддерживает с ними регулярные контакты, в том числе с руководством КНДР, Китая и России.

Ранее Лукашенко сообщил о проработке Минском «большой сделки» с США. По его словам, речь идет о соглашении, в котором будут отражены ключевые вопросы текущей повестки между Минском и Вашингтоном.