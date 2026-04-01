Tекст: Ольга Иванова

Захарова поинтересовалась, когда западные политики посетят иранскую школу, уничтоженную в результате авиаудара, где погибли свыше 170 человек, большинство из которых – дети, передает РИА «Новости».

На брифинге Захарова заявила: «Когда подъедут все эти западные клоуны к иранской детской школе, где погибли 170 и даже более человек, преимущественно все из них дети?».

По информации агентства, атака на школу для девочек в южной части Ирана произошла 28 февраля, в первый день нового витка конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВС США заявило, что американские военные не причастны к ударам по городу Ламард. В результате этих ударов пострадали школа и спортзал.

На фрагментах ракеты, поразившей начальную школу и военно-морскую базу на юге Ирана 28 февраля, эксперты обнаружили характерную американскую маркировку.

Иранская сторона приписывает удар по спортивному залу в городе Ламард на юге страны США и Израилю, при этом более 15 человек погибли.