В Иране показали гигантскую ракетную базу изнутри

Tекст: Дарья Григоренко

В социальных сетях опубликовали видео из одной из крупнейших подземных ракетных баз страны. Сообщается, что объект посетил командующий Аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал Маджид Мусави. В видео показано, что несмотря на неоднократные попытки США и Израиля уничтожить такие базы, они продолжают функционировать, передает «Российская газета».

Из-за мер секретности большая часть видеоматериалов оказалась размыта, однако зрители смогли увидеть элементы масштабного тоннеля, где расположены контейнеры с вооружением. На видео также заметны мобильные пусковые установки для баллистических ракет средней дальности и популярные иранские дроны-камикадзе Shahed 136.

Ранее иранские элитные части объявили о долгосрочном замысле истощать израильские и американские силы на Ближнем Востоке, опираясь на новые ракеты и союзников.

На ваш взгляд Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте? На стороне Ирана

На стороне США

Ничья

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты





11 марта КСИР в своем заявлении пообещал продолжать удары по целям США и Израиля до их полной капитуляции.