В ВМС Британии признали неподготовленность флота к войне

Главком ВМС Британии Дженкинс признал неподготовленность флота к войне

Tекст: Тимур Шайдуллин

Британский флот сейчас не готов к ведению войны, заявил главнокомандующий ВМС Британии генерал Гвин Дженкинс.

В интервью газете Svenska Dagbladet он отметил: «Я бы сказал, что мы уже можем проводить сложные операции, и если нам прикажут воевать, то, конечно, мы это сделаем… Но готовы ли мы так, как должны быть? Я не думаю, что мы готовы», цитирует военного РИА «Новости».

По словам Дженкинса, схожие проблемы существуют и у других государств – членов НАТО, которые также испытывают недостаток готовности к боевым действиям на должном уровне. Он подчеркнул, что флот способен выполнять поставленные задачи, если возникнет такая необходимость, однако уровень полной боеготовности, по его мнению, еще не достигнут.

Ранее британские ВМС заявили о попадании снаряда в 43 км от Эль-Фуджейры у восточного побережья ОАЭ, в результате чего судно получило незначительные повреждения. До этого торговое судно пострадало из-за попадания неизвестного снаряда, после чего на борту начался пожар и была проведена эвакуация экипажа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия совместно с другими странами изучает юридические основания для дальнейших задержаний танкеров и рассматривает возможность расширения военных операций для борьбы с «теневым» флотом.