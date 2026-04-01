Савельев сообщил о запуске первой в мире ВСМ со скоростью до 400 км/ч

Tекст: Дмитрий Зубарев

Савельев заявил, что ВСМ Москва – Петербург станет первой в мире железнодорожной магистралью с расчетной скоростью движения поездов до 400 км/ч и шириной колеи 1520 мм, передает РИА «Новости».

Он отметил: «Многие заложенные в проект технические решения при строительстве транспортной инфраструктуры ранее не применялись».

По словам вице-премьера, магистраль реализуется в уникальных климатических условиях, что требует внедрения новых технических подходов. В будущем, к 2045 году, общая протяженность сети высокоскоростных железных дорог в России превысит 4,5 тыс. км. На всей этой сети будут курсировать около 300 поездов.

Кроме ВСМ Москва – Петербург, в планах строительство высокоскоростных магистралей в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс представил президенту Владимиру Путину план развития сети высокоскоростного и скоростного железнодорожного движения с пилотной магистралью Москва – Петербург и запуском опытного поезда на участке Москва – Тверь в 2027 году.

Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом в рамках национального проекта по поручению президента уже задействовало более 21 тыс. человек и к лету выйдет на максимальные темпы.

