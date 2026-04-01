Махачкалинец не счел себя героем после спасения ребенка из потока воды в ходе ЧС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку из потока воды во время наводнения, рассказал РИА «Новости», что не считает себя героем.

По его словам, возможность помочь ребенку – это дар, и он считает, что просто выполнил долг перед Всевышним. «Разве ребенка спасти – героизм? Когда жизнь ребенку спас – это не геройство, это Всевышний мне дал возможность спасти», – пояснил Абдурахманов.

Инцидент произошел, когда девочка вместе с мамой переходила дорогу в Махачкале во время сильного ливня. Девочку унес поток, и Абдурахманов бросился ей на помощь, вытащив ребенка из воды. Мать девочки выразила ему искреннюю благодарность, подчеркнув, что если бы не он, ее дочь могла бы погибнуть.

После спасения Абдурахманов привел девочку в кафе, где работает. Там ей выдали теплую одежду, напоили чаем и вызвали скорую помощь. По словам мужчины, ребенок заболел из-за контакта с грязной водой.

Ранее власти Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий непогоды. Кроме того, жителей нескольких населенных пунктов в Хасавюртовском районе эвакуировали из зоны подтопления.

До этого сообщалось, что в большинстве районов Дагестана электроснабжение уже восстановили после непогоды.