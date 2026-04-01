Дерипаска повторно призвал россиян работать шесть дней в неделю по 12 часов

Tекст: Дарья Григоренко

В своем Telegram-канале Дерипаска написал: «Сейчас, кажется, почти все уроки выучены – слезы лить никто не будет. Да и деловым русичам уже не до этого. 12/6 – и через пять лет все поправим».

Позднее он пояснил, что под «поправить» имел в виду возможность расплатиться хотя бы с половиной долгов перед государственными банками. По мнению бизнесмена, стране необходимо отказаться от госкапитализма, обеспечить защиту прав инвесторов и провести декриминализацию бизнеса для нормальной жизни.

Дерипаска также подверг резкой критике российских макроэкономистов, заявив, что они сознательно допустили укрепление рубля более чем на 30%. По его словам, это привело к сокращению доходов населения и бизнеса почти вдвое. Дерипаска назвал подобные меры «шоковой терапией» и «жестким, бессмысленным экспериментом над экономикой».

Напомним, в понедельник Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю с 08:00 до 20:00, чтобы ускорить трансформацию экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что вопрос перехода на шестидневную рабочую неделю сейчас не рассматривается в ГД.

Академик РАН Геннадий Онищенко выступил за введение шестидневной рабочей недели с 12-часовым рабочим днем для отдельных отраслей.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев указал, что 72-часовая рабочая неделя физически невозможна для большинства граждан, и предложил Олегу Дерипаске разъяснить свою позицию.

В ОП предложили Дерипаске год работать по 12 часов в день.