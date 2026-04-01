Anthropic случайно раскрыла исходный код чат-бота Claude

Anthropic случайно раскрыла полмиллиона строк исходного кода чат-бота Claude

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел после публикации обновлений для программного ассистента Claude Code, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

В открытом доступе оказался файл, содержащий более 500 тысяч строк исходного кода популярного чат-бота. Первыми на проблему обратили внимание пользователи социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Официальный представитель Anthropic заявил: «Опубликованный ранее релиз Claude Code содержал внутренний код. Это не коснулось данных пользователей, в том числе регистрационных. Эта проблема при компоновке релиза была вызвана человеческим фактором, а не взломом систем». Компания подчеркнула, что утечки персональных данных не произошло.

Случай вызвал обсуждение среди специалистов по кибербезопасности. В фирме Straiker отметили, что потенциальные злоумышленники теперь могут детально ознакомиться с внутренними механизмами работы Claude, что ставит под вопрос безопасность системы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Anthropic инициировала судебное разбирательство против Пентагона после признания ее «угрозой безопасности» и попыток расторгнуть федеральные контракты.

Ранее глава Anthropic Дарио Амодей возобновил переговоры с Минобороны США о доступе военных к моделям искусственного интеллекта компании.

Администрация США пригрозила разорвать все контракты с Anthropic из-за отказа предоставить Пентагону полный доступ к ИИ-модели Claude для неограниченного использования.