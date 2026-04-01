Иран объявил о новой ракетной атаке на израильские и американские цели

Tекст: Алексей Дегтярёв

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) провел 89-ю волну ударов по целям США и Израиля на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

В ходе 89-й волны операции было запущено свыше 100 тяжелых ракет и ударных БПЛА, а также 200 реактивных снарядов по американским и израильским целям.

По данным КСИР, удар пришелся по военным объектам и скоплениям израильских войск в Эйлате, Тель-Авиве и Бней-Браке. Кроме того, атаки были нанесены по укрытию американских военных в Бахрейне, где находились 80 человек, и по авиабазе Аль-Удейри в Кувейте, в результате чего один вертолет был уничтожен, а другой получил серьезные повреждения.

Ранее Иран заявил, что собирается истощать израильские и американские силы на Ближнем Востоке.