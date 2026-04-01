США заявили о сохранении временного ослабления санкций на поставки нефти России

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, решение связано с необходимостью поддержания стабильности на мировом нефтяном рынке, передает «Интерфакс».

Кроме того, во время обсуждений представители США подчеркнули, что по-прежнему видят возможность организации переговоров между Россией и Украиной.

Ранее замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после начала конфликта с Ираном Вашингтон заявил об отмене части санкций против нефтяного сектора некоторых стран, чтобы снизить цены. Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, ограничив действие лицензии сроком до 11 апреля 2026 года.