ЦБ заметил всплеск импульсивных онлайн-покупок россиян

ЦБ сообщил о росте импульсивного и статусного потребления россиян

Tекст: Мария Иванова

Быстрое проникновение онлайн-сервисов в сферу торговли привело к росту импульсивных покупок в России, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что регулятор выделяет пять форм потребления, и часть из них начала стремительно набирать вес.

«Из-за быстрого проникновения онлайна в продажи и потребление стала быстро расти доля нестандартных форм потребления. У нас определяется целых пять форм потребления, и выросли, мы видим, импульсивные покупки, когда люди покупают в моменте», – сказал Мамута на форуме «ТОЛК-2026».

По его словам, усилилась не только импульсивность, но и компульсивность потребления. Кроме того, все заметнее стремление к статусным покупкам, когда человек выбирает, к примеру, телефон, ориентируясь на то, какая модель есть у друзей. В результате, подчеркнул представитель регулятора, доля рационального потребления снижается, а нерациональные траты занимают все больше места в структуре расходов россиян.

За первые два месяца 2026 года онлайн-покупки талисманов и защитных товаров в России выросли более чем вдвое.

Аналитики «СберИндекса» отметили, что активное использование маркетплейсов стало одной из главных причин роста потребительских расходов россиян.