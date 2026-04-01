Госдеп решил проверить расследования сексуальных преступлений в Испании

США решили проверить расследования сексуальных преступлений в Испании

Tекст: Денис Тельманов

Как передает New York Post, Госдепартамент США поручил американскому посольству в Мадриде начать оценку работы испанских правоохранителей по делам о сексуальном насилии. Поводом стало недавнее проведение эвтаназии 25-летней Ноэлии Кастильо, ранее ставшей жертвой группового изнасилования.

По информации СМИ, Кастильо была изнасилована в 2022 году, после чего пыталась совершить самоубийство и осталась инвалидом. В марте ей провели эвтаназию, разрешенную испанским законом при тяжелых и неизлечимых страданиях.

В публикации New York Post подчеркивается, что Госдепартамент обратил внимание на реакцию испанских властей и общества на этот случай. В частности, американская сторона интересуется, насколько эффективно расследуются подобные преступления в Испании и как обеспечивается поддержка жертв.

