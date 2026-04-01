Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила, что Москва требует от Секретариата ООН отказаться от неконструктивной линии и прекратить покрывать украинскую инсценировку в Буче, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что Россия на всех уровнях настаивает на проведении тщательного расследования по этому делу.

Захарова также прокомментировала визит представителей Европейского союза в Бучу 31 марта, назвав это саморазоблачением инсценировки, устроенной Киевом и его западными кураторами. По ее словам, появление европейских дипломатов в Буче лишь подтверждает манипулятивный характер происходящего.

Российское Министерство обороны в апреле 2022 года заявляло, что Киев публикует фото- и видеоматериалы, которые являются очередной провокацией. В ведомстве отмечали, что за время нахождения города под контролем российских военных ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Захарова заявила о умышленном замалчивании в ООН расследования событий в Буче из-за их провокационного и фейкового характера.

Глава МИД Сергей Лавров на круглом столе для зарубежных послов заявил о нежелании Секретариата ООН разоблачать организаторов кровавых инсценировок в Буче и о выгораживании киевского режима.

До этого представитель МИД Артем Исаков на сессии Совета ООН по правам человека сообщил об отсутствии внятных ответов на российские запросы по обстоятельствам событий в Буче на протяжении трех с половиной лет.