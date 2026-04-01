США начали переговоры о возвращении баз в Гренландии

Tекст: Денис Тельманов

США ведут переговоры с Данией о получении доступа к трем военным базам в Гренландии, включая две, которые ранее были оставлены американскими военными, пишет New York Times, передает РИА «Новости».

Генерал Пентагона Грегори Гийо сообщил, что обсуждается первое за десятилетия расширение присутствия США в этом регионе.

Речь идет о базах Нарсарсуак, которую США покинули в 1950-х годах, и Кангерлуссуак, оставленной в 1990-х, а также еще одном объекте. По словам генерала, американским военным нужны эти базы для размещения солдат спецопераций и морских сил.

Представители Пентагона не уточнили, сколько человек планируется направить на остров.

На объектах остались небольшие действующие аэропорты, а в Нарсарсуаке есть глубоководный порт, в Кангерлуссуаке – длинная взлетно-посадочная полоса для крупных самолетов. Большая часть инфраструктуры ранее была демонтирована.

Пресс-секретарь Северного командования США Тереза Мидоус подтвердила наличие этих объектов.

В материале отмечается, что Дания вряд ли сможет препятствовать американским планам. Госдеп США, МИД Дании и аппарат премьера Гренландии отказались комментировать ситуацию.

Гренландия входит в состав Датского королевства, но обладает широкой автономией с 2009 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Дании приняли участие во всеобщих выборах, главными темами которых стали безопасность страны и отношения с США после заявлений президента США о Гренландии.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала в отставку после выборов, несмотря на то что ее партия заняла первое место, но не обеспечила парламентское большинство.

Белый дом ведет переговоры с Гренландией и НАТО о соглашении для усиления американского влияния на острове и реализации крупных инфраструктурных проектов.