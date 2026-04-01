Смолов рассказал, как едва не стал жертвой мошенников

Tекст: Алексей Дегтярёв

На заседании 418-го судебного участка в Москве Смолов заявил, что чуть не стал жертвой мошенников, передает ТАСС.

Он пояснил, что это произошло, когда пытался урегулировать конфликт, возникший после драки в одном из кафе в центре города.

«После этого инцидента появились люди, которые хотели нажиться на этой ситуации, и заявили, что лично знакомы с потерпевшим. Я получал от них угрозы по телефону и через интернет-мессенджеры», – сказал он.

По словам Смолова, давление прекратилось после очной ставки с потерпевшим, во время которой они познакомились лично и смогли разрешить конфликт. Он добавил, что поблагодарил Главное управление дознания МВД за помощь и отметил, что очная ставка с потерпевшим пошла на пользу.

Напомним, Смолов выплатил потерпевшему 4 млн рублей компенсации и заключил мировое соглашение по делу о драке в московском кафе. Он также принес извинения потерпевшему и его супруге.