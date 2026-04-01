Отец Маска назвал Москву утраченным образцом цивилизации Запада

Tекст: Дмитрий Зубарев

Маск поделился своими впечатлениями о поездке в Москву, передает РИА «Новости».

По его словам, столица России удивила его красотой, чистотой улиц и дружелюбием людей. Маск отметил, что даже в разгар дня улицы города остаются чистыми, а сотрудники коммунальных служб продолжают их мыть, несмотря на отсутствие мусора.

Он подчеркнул, что качество питания и атмосфера в городе произвели на него сильное впечатление, и назвал Москву вершиной цивилизации, которая, по его мнению, была утрачена на Западе. Маск также рассказал, что в детстве слышал ложные утверждения о России как о враге, но реальное знакомство с Москвой опровергло эти стереотипы. Он отметил, что его отговаривали от поездки, утверждая, что в Москве опасно, однако все эти опасения не подтвердились.

Маск добавил, что много путешествуя по миру, пришел к выводу о том, что Москва является одним из самых красивых городов, которые ему довелось посетить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск заявил, что при выборе места жительства рассмотрел бы Москву.

Он объяснил антироссийскую позицию западных СМИ конкуренцией со стороны России на мировой арене.

На форуме в Москве он рассказал о попытках западных знакомых и даже сыновей отговорить его от поездки в Россию.