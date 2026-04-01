Замглавы МИД России обсудил с послом Ирака ситуацию в Персидском заливе

Замглавы МИД России Борисенко обсудил с послом Ирака ситуацию в Персидском заливе

Tекст: Вера Басилая

Заместитель главы МИД Михаил Борисенко провел встречу с послом Ирака в Москве. Стороны обменялись мнениями относительно продолжающейся вооруженной конфронтации в зоне Персидского залива и ее влияния на окружающие государства, в том числе на Ирак, следует из сообщения на сайте МИД России.

В ведомстве уточнили, что в ходе разговора были подробно рассмотрены последствия сложившейся ситуации для стран региона. Кроме того, обсуждались вопросы развития двусторонних российско-иракских отношений. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества в различных областях.

