Савеловский суд расторг брак Джигана и Самойловой

Tекст: Мария Иванова

Савеловский районный суд Москвы расторг брак рэпера Джигана (Дениса Устименко) и блогера Оксаны Самойловой, передает РИА «Новости».

Адвокат Самойловой Олег Тонаканян сообщил: «Суд утвердил мировое соглашение и расторг брак».

Инициатором развода Самойлова выступила в октябре 2025 года после 13 лет совместной жизни, у бывших супругов четверо детей.

По словам Тонаканяна, стороны лично договорились о разделе имущества и в ходе процесса заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения. Согласно достигнутым договоренностям, часть дома в денежном эквиваленте отходит Самойловой, две квартиры остаются за ней, еще одна квартира переходит Джигану. Вопрос места жительства детей в рамках спора о собственности не рассматривался.

Ранее адвокат Джигана Сергей Жорин заявлял, что артист намерен добиваться равного раздела совместно нажитого имущества. Он подчеркивал, что брачный договор был подписан исполнителем в «уязвимом состоянии» и, по его мнению, Джиган не мог полностью осознавать последствия документа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд ранее не принял решение о расторжении брака между Джиганом и Самойловой и передал дело в Савеловский суд.

Музыкант Денис Устименко (Джиган) заявлял о желании разделить совместно нажитое имущество с супругой в равных долях.

Накануне рассмотрения иска в московском райсуде Оксана Самойлова и Джиган договорились о мировом соглашении по спору о действительности брачного договора.