Красный Полумесяц сообщил об ударах по семи районам Ирана

Красный Полумесяц сообщил об ударах США и Израиля по семи районам Ирана

Tекст: Мария Иванова

В сообщении Иранского общества Красного Полумесяца говорится: «По меньшей мере семь жилых районов в иранских городах Тегеран и Малард подверглись ударам США и Израиля утром».

Как уточняет организация в своем Telegram-канале, шесть из семи пострадавших районов расположены в столичном Тегеране. Еще один район находится в городе Малард, который также входит в столичный агломерационный пояс.

Данных о возможных погибших или раненых на текущий момент не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 1 апреля два ракетных удара по Тегерану нанесли ущерб Свято-Николаевскому православному собору и Русскому старческому дому.