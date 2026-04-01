Смолов в суде посоветовал никому не драться

Tекст: Алексей Дегтярёв

Федор Смолов в 418-м судебном участке Москвы выступил с раскаянием по делу о драке в кафе в центре столицы, передает ТАСС.

«Я искренне раскаиваюсь, точно не рекомендую никому этого делать. Это будет мне опытом, уроком. К сожалению, это произошло, этого не исправить. Еще раз хочу принести извинения потерпевшему и его супруге», – сказал спортсмен.

По этому делу потерпевшим проходит житель Челябинска Владимир Кузьминов. Его адвокат Варвара Кнутова сообщила, что Смолов лично принес клиенту извинения, и они были приняты. По ее словам, стороны пожали друг другу руки, и у Кузьминова не осталось претензий к бывшему футболисту сборной России.

Ранее Смолов прибыл в мировой суд Пресненского района Москвы.

Напомним, Смолов по мировому соглашению выплатил пострадавшему 4 млн рублей компенсации за инцидент в московском кафе.