«Нацпроектстрой» анонсировал выход строительства ВСМ на максимум летом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Крапивин заявил, что строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом к лету выйдет на максимальные темпы, передает ТАСС

Он сообщил, что на стройке уже задействовано более 21 тыс. человек и свыше 10 тыс. единиц техники. «Мы готовимся к летнему сезону... и планируем максимальными темпами сейчас численность наращивать и выходить на самые максимальные темпы строительства этим летом», – подчеркнул он.

Крапивин отметил, что ВСМ Москва – Петербург является самым сложным инфраструктурным и технологическим проектом в России на данный момент. За последние три месяца количество работников на объекте удвоилось.

На Международном транспортно-логистическом форуме глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что Россия готова делиться технологиями для ВСМ с партнерами из дружественных стран. По его словам, министерство открыто для обсуждения совместных технологических решений с зарубежными коллегами.

ВСМ Москва – Петербург строится по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта. Проектирование и строительство реализуют с 2024 по 2028 годы, запуск движения на линии планируется в 2028 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр транспорта России Андрей Никитин заявил о развороте полномасштабных строительных работ на всем протяжении трассы ВСМ Москва – Санкт-Петербург в 2026 году.

Отечественный электродвигатель для высокоскоростного поезда этой магистрали прошел испытания в Челябинске.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о подписании 40-летнего соглашения о создании ВСМ Москва – Петербург протяженностью 679 км.