Эррол Маск заявил, что искусственный интеллект не заменит человеческий разум

Отец Маска развеял страхи о замене людей искусственным интеллектом

Tекст: Мария Иванова

Выступая в Торгово-промышленной палате России, Эррол Маск отметил, что страх перед искусственным интеллектом излишний, передает РИА «Новости».

Он заявил: «ИИ всегда был с нами в той или иной форме. Но в последнее время мы, конечно, наблюдаем настоящий бум в его развитии, использовании его в самых разных областях».

Эксперт отметил, что благодаря ИИ работа, на которую раньше уходили дни и недели, сейчас может выполняться за несколько часов, и роль таких технологий в производстве будет расти.

При этом он подчеркнул, что людям не стоит бояться ИИ и что роботы, по его оценке, не станут умнее человека, поскольку лишь отражают уже накопленный человеческий опыт. Маск заявил, что ничего прекраснее человека, его рук и мозга не существует.

Отвечая на вопрос о будущем рынка труда, отец Илона Маска сказал, что не ожидает массовой потери рабочих мест из-за ИИ. Он напомнил, что при переходе сельского хозяйства к механической обработке тоже предсказывали безработицу, но затем возникли новые профессии и формы занятости. Маск добавил, что искусственный интеллект, каким бы «умным» он ни был, не способен полностью заменить мыслительный процесс, а важные решения, по его словам, способны принимать только люди, а не машины и роботы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сам Илон Маск предсказывал превосходство искусственного интеллекта над человеком уже к концу 2025 года.

Американский предприниматель также заявил о будущем с ИИ и роботами и описал полную замену людей на рабочих местах.