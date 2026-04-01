Yle сообщил о найденном у границы Финляндии украинском дроне с боеприпасом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Беспилотник, обнаруженный на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в финском муниципалитете Париккала, оказался украинским и был оснащен боеприпасом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещатель Yle.

Финская погранохрана обнаружила дрон во вторник и сразу передала информацию в соответствующие службы. По данным источников Yle, финские власти не сомневаются в украинском происхождении аппарата.

Ранее в полиции Финляндии заявляли лишь о том, что найденный дрон был иностранным, однако страну-принадлежность не уточняли. Этот инцидент уже второй за неделю: 29 марта два беспилотника упали недалеко от Коуволы, один из которых оказался украинским Ан-196, а к другому был прикреплен неразорвавшийся боеприпас – его обезвредила финская полиция.

В связи с инцидентами с украинскими дронами министерство внутренних дел Финляндии разместило на своем сайте инструкции для граждан на случай обнаружения беспилотников. «Если вы обнаружили подозрительный дрон или его части на земле, отойдите на безопасное расстояние и позвоните по номеру экстренной службы», – говорится в сообщении МВД.

Власти также призвали финнов не публиковать фотографии найденных беспилотников в социальных сетях и не раскрывать свое местоположение. Кроме того, граждан просят сообщать о появлении дронов в бесполетных зонах и рядом с объектами критической инфраструктуры, а при тревожных сигналах – немедленно укрываться в помещениях.

