Россия отправила пять вагонов зерна в Армению через Азербайджан

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет АзерТАдж, на этот раз грузовой поезд, включавший пять вагонов с пшеницей общим весом 349 тонн, был отправлен со станции Баладжары к грузинской границе, на станцию Беюк-Кясик, передает ТАСС.

Уточняется, что после отмены азербайджанскими властями запрета на транзит грузов из третьих стран через свою территорию в Армению уже переправлено свыше 23,5 тыс. тонн зерна и более 1 тыс. тонн удобрений. Кроме того, транзитом была отправлена партия в 68 тонн гречихи.

Ранее в Службе внешней разведки заявили, что Армения планирует отказаться от российского зерна и перейти на более дорогое зерно с Украины.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг сообщения о возможном отказе от российского зерна, назвав их «абсолютным недоразумением».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о достоверности данных СВР о закупках зерна Арменией.