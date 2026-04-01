Пакистан и талибы возобновили переговоры в Китае

Tекст: Дарья Григоренко

По словам двух пакистанских чиновников, представители обеих сторон встретились в Урумчи на севере Китая, пишет The Associated Press.

Переговоры, как отмечают источники, начались после того, как обе страны согласились на посредничество Пекина.

Китай официально не комментировал факт проведения встречи. Министерство иностранных дел Пакистана также не подтвердило, но и не опровергло эти сведения. По словам источников, переговоры рассматриваются как потенциальное облегчение для миллионов жителей Пакистана и соседнего Афганистана.

Пакистан обвиняет Афганистан в предоставлении убежища боевикам, совершающим атаки на территории Пакистана, особенно пакистанским талибам. Кабул эти обвинения отвергает. Напряженность резко возросла после сообщения о том, что в прошлом месяце пакистанский авиаудар по Кабулу якобы попал в наркологическую больницу, убив более 400 человек – эта цифра сейчас уточняется ООН.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар ранее заявил: «Мы наносили удары только по террористической инфраструктуре», подчеркнув, что ни одна больница не стала целью, а удары были направлены на военные объекты и инфраструктуру, поддерживающую боевиков. Хотя стороны в апреле заключили временное перемирие на период праздника Ид аль-Фитр, вскоре после этого столкновения продолжились, хотя и с меньшей интенсивностью, чем в феврале и марте.

В последние годы конфликт в регионе стал особенно кровопролитным. В феврале Пакистан официально объявил об «открытой войне» с Афганистаном. Новый раунд переговоров стартовал на фоне затяжной напряженности между двумя странами; ранее достигнутое при посредничестве Катара перемирие в октябре было нарушено. Ноябрьские попытки урегулировать ситуацию на встрече в Стамбуле также не дали результата.

Ранее начальник генерального штаба афганских вооруженных сил Фасихуддин Фитрат предупредил о решительных действиях против Пакистана после гибели мирных жителей в приграничных районах во время перемирия.

В феврале министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что число афганских военных, убитых в ходе столкновений с пакистанскими силами, увеличилось по меньшей мере до 331, более 500 получили ранения.