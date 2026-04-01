Создатели «Смуты 1612» сообщили о переосмыслении игры

Авторы проекта объявили о новом этапе работы над игрой, которую представили под названием «Смута 1612», сообщается в Telegram-канале «Смута. Земский собор».

Они подчеркнули, что хорошо знакомый материал получил полное творческое раскрытие. По словам разработчиков, «Смута» получает переосмысление, а вместе с ним и серьезное технологическое обновление.

Команда сообщила, что проект будет переведен на фреймворк «Царский выбор», созданный в рамках проекта «Земский собор». Параллельно ведется разработка системы освещения «Светлица», которая обеспечит динамический свет, мягкие тени и характерное «лампадное» свечение в помещениях. Также заявлена глубокая оптимизация под процессоры «Байкал».

Релиз «Смуты 1612» запланирован на российские консоли под управлением операционной системы «Аврора», Steam Deck и консоли на базе Windows.

Отдельно готовится коллекционная версия с матрешкой: внутри большой куклы размещены несколько меньших, а в самой последней матрешке лежит флешка с игрой. Первый тизер проекта представлен в прикрепленном видео.