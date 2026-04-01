Комментатор Арустамян признал потерю Италией статуса элитной сборной

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сборная Италии потерпела неудачу в борьбе за выход на чемпионат мира 2026 года, уступив команде Боснии и Герцеговины, передает Евро-Футбол.Ру.

Итальянцы не смогли завоевать путевку на третий подряд мундиаль, что стало серьезным ударом для четырехкратных чемпионов мира.

Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян дал жесткую оценку ситуации: «Это можно называть как угодно: непростительные ошибки, слабое поколение, проклятие. После сегодняшнего матча остается только факт – Италия окончательно выбыла из элитных сборных мира. К сожалению», – заявил он.

Последний раз сборная Италии выигрывала чемпионат мира в 2006 году. С тех пор, даже если команда попадала на мировое первенство, она не выходила из группы. Однако в 2021 году итальянцы одержали победу на чемпионате Европы.

После жеребьевки чемпионата мира 2026 года организаторы определили всех участников турнира.

В отборочном турнире норвежские футболисты разгромили итальянцев со счетом 4:1 и отправили их в стыковые матчи за право выхода на чемпионат мира.