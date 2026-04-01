После пожара на «Нижнекамскнефтехиме» не вышли на связь девять человек

Девять человек, среди которых сотрудники подрядных организаций, не выходят на связь после пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим», передает ТАСС.

В пресс-службе предприятия сообщили, что все усилия МЧС и служб «Нижнекамскнефтехима» сейчас направлены на их поиск и спасение.

Специалисты кадровой службы предприятия и корпоративные психологи круглосуточно поддерживают связь с родственниками всех пропавших работников, подчеркнули в компании. Поиски продолжаются.

В настоящее время расследование причины происшествия ведет специальная комиссия с участием представителей надзорных ведомств и сотрудников предприятия. Поврежденный участок производства изолирован, чтобы обеспечить безопасность.

Руководство компании заверяет, что остальные производства «Нижнекамскнефтехима» функционируют в штатном режиме, а риски повторного распространения возгорания отсутствуют. Работа предприятия продолжается под контролем соответствующих служб.

В Нижнекамске объявлен трехдневный траур после пожара на «Нижнекамскнефтехиме».

Компания «Сибур» приостановила шесть производств на предприятии после чрезвычайного происшествия.

Число погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до трех человек, пострадали трое пожарных.