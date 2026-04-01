Посольство России осудило США и Израиль за удар по собору в Тегеране

Tекст: Мария Иванова

По Тегерану утром 1 апреля были нанесены два ракетных удара в непосредственной близости от Свято-Николаевского православного собора, передает РИА «Новости».

В заявлении дипмиссии говорится: «В результате двух ракетных ударов в непосредственной близости от Свято-Николаевского православного собора Тегерана был нанесен ущерб основному зданию и вспомогательным хозяйственным помещениям (выбиты окна и двери)».

По данным посольства, серьезно пострадал и Русский старческий дом на прилегающей территории: обрушилась кровля здания, в котором на иждивении продолжают жить люди преклонного возраста. При этом дипломатическое представительство подчеркнуло, что жертв и раненых в результате ударов нет.

В посольстве отметили, что повреждения собора пришлись на период Великого поста и преддверие Пасхи, из-за чего православная община в Иране лишилась возможности посещать храм.

Дипмиссия заявила, что решительно осуждает продолжающуюся, по ее оценке, американо-израильскую агрессию против Ирана, затрагивающую все больше объектов гражданской инфраструктуры и религиозно-культурного наследия.

Напомним, в среду авиаудары повредили собор РПЦ рядом с бывшим посольством США в Тегеране.

Ранее иранский телеканал SNN сообщил о разрушении множества жилых домов в центре Тегерана в результате авиаударов США и Израиля в районе площади Фирдоуси.