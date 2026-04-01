Минцифры включило сервисы дистанционного контроля сахара в белый список

Минцифры расширило перечень цифровых платформ, доступных во время отключения мобильного интернета по соображениям безопасности, передает ТАСС.
В обновленный белый список теперь внесены сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы, которые позволяют пользователям получать данные о своем уровне сахара в крови через смартфоны от персональных медицинских приборов.
В министерстве подчеркнули, что такие меры обеспечивают людям с диабетом своевременный доступ к жизненно важной информации даже при ограничениях в работе интернета. В сообщении отмечается, что «перечень цифровых платформ, доступных в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности, расширен» и теперь в нем присутствуют системы мониторинга глюкозы.
Президент Владимир Путин поручил до апреля 2026 года включить интернет-сервисы непрерывного мониторинга глюкозы в крови в белые списки социально значимых ресурсов.
Минцифры подчеркнуло согласование списка доступных в периоды отключения мобильного интернета цифровых платформ с органами безопасности.