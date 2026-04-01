В России предложили запретить водить машину страховым мошенникам

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишут «Известия», это одна из мер, которые обсуждаются властями для усиления борьбы с аферами по ОСАГО. Поводом для нововведений стали многочисленные случаи, когда злоумышленники инсценировали ДТП и неоднократно оформляли выплаты у разных страховщиков, что приводит к росту стоимости полиса для всех владельцев авто.

Власти планируют создать специальный реестр «красных флагов» – клиентов, которые часто обращаются за выплатами по подозрительно похожим авариям или дают противоречивые показания. При новой попытке получить страховку система будет автоматически сигнализировать о подозрительном клиенте, а страховая компания проведет углубленную проверку. Перечень таких клиентов сформируют на основе данных автоматизированной информационной системы ОСАГО, где отражают историю всех полисов.

Новое законодательство предусматривает тройное возмещение ущерба от мошеннических действий, включая оплату всех экспертиз и расследований. Эти меры коснутся тех, кто в течение последних пяти лет уже пытался получить необоснованные выплаты по ОСАГО и кому суд отказал, но человек затем повторно обращался с ложными сведениями или поддельными документами. Материалы по таким случаям будут автоматически передаваться для возбуждения уголовного дела.

Рассматривается и инициатива временно – от одного до трех лет – запрещать таким лицам покупать ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков предложили скорректировать ее: вместо запрета на покупку полиса ввести запрет на вождение автомобиля. Такой подход, по мнению главы РСА Евгения Уфимцева, может оказаться более эффективным, однако детали реализации еще обсуждаются.

По данным Центрального банка, убытки рынка из-за страховых мошенников оцениваются в несколько миллиардов рублей, что впоследствии отражается в тарифах полисов для всех автомобилистов. Эксперты считают, что блокировка доступа к легальному страхованию и запрет на управление автомобилем существенно усложнят повторное совершение мошенничества и могут снизить среднюю стоимость полиса по стране на 5–10%. Однако некоторые специалисты предупреждают: есть риск, что мошенники продолжат ездить без полиса, и это требует дополнительного контроля.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому штрафы за отсутствие полиса ОСАГО будут назначаться не чаще одного раза в сутки вне зависимости от способа фиксации нарушения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники продают поддельные полисы ОСАГО через копии сайтов реальных страховых компаний, занижая цену или предлагая большие скидки.